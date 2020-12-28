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البداية فى الشعب الهوائية .. علامات في العين تشير إلى الإصابة بـ سرطان الرئة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:01 م
سرطان الرئة
سرطان الرئة
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حياة عبد العزيز
الأعراض المبكرة لسرطان الرئة هي سعال خفيف أو ضيق في التنفس، ومع تطور السرطان قد تصبح هذه الأعراض أكثر حدة وشدة، ولكن مثل العديد من أنواع السرطان الأخرى، مع انتشار المرض، قد تظهر الأعراض التي تؤثر على أجزاء أخرى من الجسم، يمكن أن تؤدي الأنواع المختلفة من سرطان الرئة إلى ظهور أعراض مختلفة، لا سيما أثناء تطورها.

غالبًا ما يبدأ سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC) في الشعب الهوائية (الممرات الهوائية التي تصل من القصبة الهوائية إلى الرئتين)، ثم ينمو بسرعة وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وحسب موقع "express"، في بعض الحالات، قد تسبب أورام سرطان الرئة فى تلف الأعصاب.

متلازمة هورنر هي مجموعة معينة من الأعراض المرتبطة بتلف الأعصاب، ويمكن أن ترتبط أعراض الحالة بالعينين.

يمكن أن تسبب متلازمة هورنر تدلي الجفن وتقليل حجم البؤبؤ (المركز المظلم للعين)، كما تنصح مراكز علاج السرطان الأمريكية.

غالبًا ما تؤثر الأعراض على جانب واحد من الوجه، وقد يسبب سرطان الرئة النقيلي أيضًا أعراضًا تؤثر على العين.

يحدث هذا النوع من سرطان الرئة عندما تنفصل الخلايا السرطانية عن الورم وتنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم عبر الدم أو الجهاز الليمفاوي.

ينصح مركز الأبحاث في حالة إصابة الدماغ أو النخاع الشوكي، فقد تشمل الأعراض عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها.

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