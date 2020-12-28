البداية فى الشعب الهوائية .. علامات في العين تشير إلى الإصابة بـ سرطان الرئة

يمكن أن تسبب متلازمة هورنر تدلي الجفن وتقليل حجم البؤبؤ (المركز المظلم للعين)، كما تنصح مراكز علاج السرطان الأمريكية.

متلازمة هورنر هي مجموعة معينة من الأعراض المرتبطة بتلف الأعصاب، ويمكن أن ترتبط أعراض الحالة بالعينين.

وحسب موقع "express"، في بعض الحالات، قد تسبب أورام سرطان الرئة فى تلف الأعصاب.

غالبًا ما تؤثر الأعراض على جانب واحد من الوجه، و قد يسبب سرطان الرئة النقيلي أيضًا أعراضًا تؤثر على العين.





يحدث هذا النوع من سرطان الرئة عندما تنفصل الخلايا السرطانية عن الورم وتنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم عبر الدم أو الجهاز الليمفاوي.





ينصح مركز الأبحاث في حالة إصابة الدماغ أو النخاع الشوكي، فقد تشمل الأعراض عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها.