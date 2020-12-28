شفاه جافة وطفح جلدي.. أعراض فيروس كورونا عند الأطفال

لا يمثل فيروس كورونا بشكل عام تهديدًا خطيرًا للأطفال، ولكنه يمكن أن يسبب تفاعلًا شديدًا إذا تسبب في حالة خطيرة تسمى متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة (MIS-C).
كشف بحث جديد يستكشف الرابط بين مجموعة من الأعراض غير العادية التي يمكن أن تظهر عند الأطفال المصابين بـ فيروس كورونا، بما في ذلك لسان الفراولة.
ظهرت تقارير تفيد بأنه في بعض الأطفال، يمكن أن يؤدي فيروس كورونا COVID-19 إلى حالة خطيرة تسمى متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال (MIS-C).
كما توضح Mayo Clinic، فإن معظم الأطفال المصابين بفيروس COVID-19 يعانون من مرض خفيف فقط.
اقرأ أيضا:
وحسب موقع "express"، أن الأطفال الذين يطورون MIS-C ، تصبح بعض الأعضاء والأنسجة - مثل القلب والرئتين والأوعية الدموية والكلى والجهاز الهضمي والدماغ والجلد والعينين - ملتهبة بشدة.
وبعد تقييم 35 طفلًا استوفوا معايير المتلازمة الالتهابية الغامضة، أفاد المسعفون كيف يمكن أن تكون الأعراض أيضًا "جلدية مخاطية" ؛ تُعرف بأنها تلك التي تؤثر على "فتحات الجسم"، مثل فتحات الأنف.
تم العثور على المرضى الصغار لديهم عيون منتفخة، وخدود متوهجة و"لسان الفراولة".
ولاحظ مسعفو نيويورك أيضًا "وجود تداخل سريري كبير" بين كاواساكي ومتلازمة الالتهاب التي يسببها فيروس كورونا.
مرض كاواساكي هو حالة نادرة تصيب عادة الأطفال دون سن الخامسة وتسبب التهاب الأوعية الدموية.
وفقًا لـ NHS ، فإن الأعراض المميزة هي ارتفاع في درجة الحرارة يستمر لمدة خمسة أيام أو أكثر.
عادة ما يكون العرض مصحوبًا بما يلي:
طفح جلدي
تورم الغدد في الرقبة
شفاه جافة ومتشققة
أصابع حمراء
عيون حمراء
وقد تميز MIS-C "بوجود التهاب جهازي أكثر انتشارًا ومعدلات أعلى من المضاعفات الحادة ، بما في ذلك الصدمة القلبية"؛ حيث لا يستطيع القلب فجأة ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات الجسم.