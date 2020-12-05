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متى يستخدم العلاج الكيميائي لـ سرطان الرئة؟ و ما أهم الآثار الجانبية؟

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:31 م
متى يستخدم العلاج
متى يستخدم العلاج الكيميائي لـ سرطان الرئة؟و ما اهم الاثار
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اسماء محمد
يهدد سرطان الرئة حياة الانسان اذا لم يتم علاجه بشكل سريع وصحيح لذا يجب استشارة طبيب على قدر عال من الكفاءة والخبرة .

ووفقا لما ذكره موقع " nhs "  توجد طرق عديدة لعلاج سرطان الرئة ويتم اختيار نوع او اكثر منها وفق حالة المريض ودرجة ومرحلة السرطان.

ويرجع سر انتشار استخدام العلاج الكيميائي لعلاج سرطان الرئة لأنه دواءً قويًا لقتل الخلايا السرطانية وتوجد عدة طرق يمكن من خلالها استخدام العلاج الكيميائي لعلاج سرطان الرئة، ابرزها:

- يُعطى قبل الجراحة لتقليص الورم ، مما قد يزيد من فرصة نجاح الجراحة وعادة ما يتم ذلك كجزء من تجربة إكلينيكية .
- يعطى بعد الجراحة لمنع عودة السرطان مرة اخرى. 
- يستخدم لتخفيف الأعراض وإبطاء انتشار السرطان عندما لا يكون العلاج ممكنًا.
- جنبا إلى جنب مع العلاج الإشعاعي.
- عادةً ما تُعطى العلاجات الكيميائية في دورات حيث تتضمن الدورة تناول دواء العلاج الكيميائي لعدة أيام ، ثم أخذ استراحة لبضعة أسابيع للسماح للعلاج بالعمل ولكي يتعافى جسمك من آثار العلاج.
- يعتمد عدد الدورات التي تحتاجها على نوع ودرجة سرطان الرئة.
- يحتاج معظم الناس من 4 إلى 6 دورات من العلاج على مدى 3 إلى 6 أشهر، وسترى طبيبك بعد انتهاء هذه الدورات ، وإذا تحسنت وتمت السيطرة على السرطان فقد لا تحتاج إلى المزيد من العلاج.
- إذا لم يتحسن السرطان بعد هذه الدورات ، سيخبرك طبيبك إذا كنت بحاجة إلى نوع مختلف من العلاج الكيميائي، او قد تحتاج إلى الاستمرار في العلاج الكيميائي للمحافظة على السرطان تحت السيطرة.

- يشمل العلاج الكيميائي لسرطان الرئة تناول مجموعة من الأدوية المختلفة. 

- تُعطى الأدوية عادةً عن طريق بالتنقيط في الوريد (عن طريق الوريد) ، أو في أنبوب متصل بأحد الأوعية الدموية في صدرك.

- قد يتم إعطاء كبسولات أو أقراص لبعض الأشخاص لابتلاعها بدلًا من ذلك.

قبل أن تبدأ العلاج الكيميائي ، قد يصف لك طبيبك بعض الفيتامينات أو يعطيك حقنة فيتامين هذه تساعد في تقليل بعض الآثار الجانبية.

آثار جانبية
يمكن أن تشمل الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي ما يلي:

إعياء 
الشعور بالمرض
يكون مريض
قرحة الفم
تساقط شعر
يجب أن تختفي هذه الآثار الجانبية تدريجيًا بعد انتهاء العلاج ، أو قد تتمكن من تناول أدوية أخرى لتجعلك تشعر بتحسن أثناء العلاج الكيميائي.
يمكن أن يضعف العلاج الكيميائي أيضًا جهاز المناعة لديك ، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. أخبر فريق رعايتك أو طبيبك في أقرب وقت ممكن إذا ظهرت عليك علامات العدوى ، مثل ارتفاع درجة الحرارة ، أو شعرت فجأة بتوعك بشكل عام.
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