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مرأة

ليس له أعراض قبل انتشاره.. أعراض سرطان الرئة تعرف عليها

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

من المهم جدًا أن تكون على دراية بأعراض سرطان الرئة المبكرة، قبل أن تتفاقم أعراض المرض فيعد سرطان الرئة هو الأكثر خطورة لأنه يؤثر على قدرتنا على التنفس حيث تنقسم الخلايا السرطانية بشكل لا يمكن السيطرة عليه

ووفقا لموقع "boldsky" عادةً ما يكون المدخنون  من أكثر الأشخاص الذين يتأثرون بسرطان الرئة، ومع ذلك ، من المعروف أنه يحدث أيضًا لغير المدخنين ، خاصةً عند الأشخاص الذين يتعرضون للتدخين غير المباشر.


 وفقا لموقع هيلث تشمل أعراض سرطان الرئة سعال مستمر و سعال الدم و ضيق التنفس، خاصة مع النشاط وصفير و بحة في الصوت
التهابات الجهاز التنفسي المتكررة مثل "الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية"

وقد تستغرق الأعراض الشائعة لسرطان الرئة بعض الوقت لتظهر، لذلك ، قد تبحث عن بعض العلامات المبكرة لسرطان الرئة، عادة ما تعني هذه العلامات أن السرطان في المرحلة 0 ، مما يمنحك المزيد من الفرص للبقاء على قيد الحياة.


تشخيص وعلاج سرطان الرئة

ووفقا لما قدمه موقع "boldsky" يمكن تشخيص سرطان الرئة عن طريق الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسى وعادة ما يعتمد علاج سرطان الرئة على مكان السرطان ومرحلته


وتشمل خيارات العلاج الممكنة ما يلي: 

الجراحة  :  في بعض الأحيان ، يتم استئصال الرئة بأكملها دون أي مضاعفات للشخص. 

العلاج الكيميائي  :  يتضمن العلاج الكيميائي استخدام الأدوية لتقليص الخلايا السرطانية على الرغم من فعاليته

العلاج الإشعاعي  : يستخدم لتقليص الورم المسبب للسرطان ، ثم يتم إزالته جراحيًا. 

العلاج الموجه : يستهدف هذا الإجراء نشاط الخلايا السرطانية ويمنعها من التكاثر.

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