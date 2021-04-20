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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حرب أهلية

حرب أهلية الحلقة 8 .. فريدة تكتشف خيانة يوسف مع نادين

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة 8 من مسلسل حرب أهلية اكتشاف تهديد “نادين” سينستا خليفة لـ “تمارا” جميلة عوض بعدما اكتشفت خياتنها مع “يوسف” باسل الخياط .

وأخبرت نادين “سينستا خليفة” “تمارا” جميلة عوض انهاس ستخبر والدها بكل ما تعرفه عنها اذا حاولت اخبره بخياتها .

وانتهت أحداث الحلقة باكتشاف “فريدة” اروى جودة" خيانة “يوسف” باسل الخياط مع “نادين” سينستا خليفة .

 

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مسلسل حرب أهلية الحلقة 7 : تمارا تكشف خيانة زوجة والدها مع يوسف

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.

 

وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت.

 

يسرا تجدد تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الأتربي، رمزى العدل.

جميلة عوض عبير صبري مصطفى درويش المتحدة للخدمات الإعلامية أروى جودة محمود حجازي الفن يسرا حرب أهلية مايان السيد

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