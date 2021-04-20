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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الأربعاء حتى الاثنين المقبل

الطقس في مصر
الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية، اعتبارا من غدا الأربعاء وحتى الأثنين المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

ويبقى الطقس خلال هذه الفترة،  لطيف ليلا، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون معتدل جنوبا.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة، خلال هذه الفترة من الأربعاء حتى الأثنين المقبل، على السواحل الشمالية ما بين 22 لـ 27، وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 لـ 35، على جنوب البلاد ما بين 36 لـ 42، أما الدرجة الصغرى تكون ما بين 15 لـ 17 على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى جنوب البلاد من 22 لـ 26 درجة.

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

ومتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل  جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة تكون رعدية أحيانا، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

واعتبارا من يوم الجمعة المقبلة حتى الاثنين، تنعدم فرص سقوط الأمطار الخفيفة على البلاد، وتظل هناك نشاط للرياح  على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

هيئة الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية

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