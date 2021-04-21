الصحة تُحذر : سيتم تشديد الإجراءات الاحترازية إذا استمرت زيادة الأعداد

قال الدكتور محمد عبد الفتاح ، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية بوزارة الصحة ، إن فيروس كورونا أصبح مرضا متعارفا عليه بين المواطنين ، مما أدى إلى لجوء المصابين بكورونا إلى تناول العلاج من أي منشأة طبية دون الخضوع لبروتوكول الصحة .

وأشار " عبد الفتاح " في مداخلة هاتفية مع برنامج " مساء دي إم سي " المُذاع على فضائية " إكسترا " ، إلى أن هذا خطأ كبير ، حيث إن هذا يفقدهم تناول بروتوكول علاج مقنن من اللجنة العلمية لوزارة الصحة ، وبالتالي يفقدهم متابعة العزل المنزلي أيضاً التابعة للمبادرة الرئاسية ، وذلك منعاً لتطور الحالات .

وأضاف وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية ، أن الوضع الآن مطمئن ، ولكن إذا حدثت زيادة في أعداد الإصابات أكثر من ذلك ، سنلجأ إلى تشديد الإجراءات ، بما يمنع المخالطة والمحافظة على التباعد الاجتماعي .

وناشد "عبد الفتاح " ، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الإحترازية ، وتقليل الأعداد بقدر الإمكان ، الالتزام بالتهوية اللازمة للمنازل ، والالتزام بارتداء الكمامات ، معقباً : " أهلك وأصحابك وأقارب أغلى ما تملك ، لو بتحبهم لازم تحافظ على نفسك ، ومتروحش عند حد " .

وتابع ، أن من تعرض للإصابة بفيروس كورونا مرة ، من الممكن أن يُصاب مرة ثانية ، وبالتالي يجب تلقي اللقاح، والالتزام بالإجراءات .