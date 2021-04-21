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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة تُحذر : سيتم تشديد الإجراءات الاحترازية إذا استمرت زيادة الأعداد

زيادة أعداد الإصابات
زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح ، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية بوزارة الصحة ، إن فيروس كورونا أصبح مرضا متعارفا عليه بين المواطنين ، مما أدى إلى لجوء المصابين بكورونا إلى تناول العلاج من أي منشأة طبية دون الخضوع لبروتوكول الصحة .

 

وأشار " عبد الفتاح " في مداخلة هاتفية مع برنامج " مساء دي إم سي " المُذاع على فضائية " إكسترا " ، إلى أن هذا خطأ كبير ، حيث إن هذا يفقدهم تناول بروتوكول علاج مقنن من اللجنة العلمية لوزارة الصحة ، وبالتالي يفقدهم متابعة العزل المنزلي أيضاً التابعة للمبادرة الرئاسية ، وذلك منعاً لتطور الحالات .

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية  ، أن الوضع الآن مطمئن ، ولكن إذا حدثت زيادة في أعداد الإصابات أكثر من ذلك ، سنلجأ إلى تشديد الإجراءات ، بما يمنع المخالطة والمحافظة على التباعد الاجتماعي .

 

وناشد "عبد الفتاح " ، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الإحترازية ، وتقليل الأعداد بقدر الإمكان ، الالتزام بالتهوية اللازمة للمنازل ، والالتزام بارتداء الكمامات ، معقباً : " أهلك وأصحابك وأقارب أغلى ما تملك ، لو بتحبهم لازم تحافظ على نفسك ، ومتروحش عند حد " .

 

وتابع ، أن من تعرض للإصابة بفيروس كورونا مرة ، من الممكن أن يُصاب مرة ثانية ، وبالتالي يجب تلقي اللقاح، والالتزام بالإجراءات .

زيادة الأعداد فيروس كورونا اخبار التوك شو الإجراءات الاحترازية منشآت طبية وزارة الصحة

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