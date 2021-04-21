الرئيس الصيني يشارك غدًا في قمة بايدن حول المناخ

قبل الرئيس الصيني شي جين بينج دعوة نظيره الأمريكي جو بايدن للمشاركة في قمة المناخ الافتراضية يوم 22 إبريل الجاري.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، إن الرئيس شي جين بينج، سيشارك في القمة التي من المقرر أن يعقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن افتراضياً بشأن قضايا المناخ.

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشئون المناخ، جون كيري أن رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، سينظم في "يوم الأرض" 22 أبريل قمة افتراضية لبحث تغيرات المناخ مع زعماء أكبر اقتصادات العالم.

وذكر البيت الأبيض أن القمة ستبرز الأهمية القصوى والفوائد الاقتصادية لتكثيف الجهود الرامية لمكافحة تغيرات المناخ، وستشكل خطوة مهمة تأتي تمهيدا لمؤتمر الأمم المتحدة الـ26 حول تغيرات المناخ الذي ستستضيفه مدينة جلاسكو الاسكتلندية في شهر نوفمبر القادم.

من جانبها، أعلنت الرئاسة الروسية أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيشارك في القمة الافتراضية بشأن المناخ، موضحة أن بوتين سيعرض خلال القمة "نهج روسيا في سياق تطوير تعاون دولي شامل يهدف إلى تجاوز التبعات السلبية لتغيرات المناخ في العالم.