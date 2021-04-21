رانيا محمود ياسين تنشر صورًا من كواليس مسلسل الطاووس

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورًا من كواليس مسلسل الطاووس، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وظهرت رانيا محمود ياسين في الصورة بإطلالة أنيقة وعلقت: "#الطاووس #ليلي_نصار".



يشار إلى أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.