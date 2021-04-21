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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

تحذير.. واتساب الوردي WhatsApp Pink خطر داهم يهدد مستخدمي أندرويد

واتساب الوردي WhatsApp
واتساب الوردي WhatsApp Pink

حذر خبراء الأمن السيبراني، مستخدمو هواتف أندرويد، من رسالة واتساب الوردي والتي يتم تداولها عبر أنظمة المراسلة الرئيسية الشائعة، إلى جانب واتساب WhatsApp، والتي تعد المستخدمين بتوفير سمة ألوان جديدة لتطبيق التراسل الأشهر "واتساب" إلى اللون الوردي أو ما يسمى WhatsApp Pink.

وبحسب ما ذكره موقع "welivesecurity"، كشف الباحث الأمني "لوكاس ستيفانكو" بشركة ESET، لأمن وتكنولوجيا المعلومات، مؤخرا، عن تطبيق ضار جديد يتنكر في احد مزايا تطبيق التراسل "واتساب" يطلق عليه اسم واتساب الوردي أو WhatsApp Pink، يمكنه سرقة بياناتك بمجرد تثبيته ويسمح للهاكرز بالوصول إلى هاتفك.

 

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وأوضح الباحث الأمني، أن واتساب الوردي أو WhatsApp Pink، ما هو إلا إصدار محدث من البرامج الضارة التي تستهدف ميزة الرد التلقائي في واتساب لزيادة انتشارها والتي كشف عنها "ستيفانكو"، في شهر يناير الماضي.

واتساب الوردي تطبيق خبيث

ولكن ما يزيد الأمر سوءا هو أن الإصدار المحدث من فيروس حصان طروادة لا يرد تلقائيًا على رسائل واتساب فقط، بل يرد أيضا على الرسائل المستلمة على تطبيقات المراسلة الفورية الأخرى، والتي قد تكون السبب الرئيسي وراء انتشارها الواسع.

وتتظاهر البرامج الضارة بتقديم تجربة جديدة على تطبيق واتساب من خلال إضافة سمة باللون الوردي لتغيير سمة التطبيق الرسمية من اللون الأخضر للوردي، وتتخفى البرامج الضارة داخل رابط خبيث، يتمكن المتسللين من إرسالها على شكل رسالة إلى بعض المستخدمين، والتي تعد المستخدمين بميزات جديدة أيضا.

ولكن بدلا من إجراء أي تغييرات على تطبيق واتساب الأصلي، ينقل الرابط الذي تحمله الرسالة كتحديث رسمي من واتساب، المستخدمين إلى صفحة بها خيار لتحميل تطبيق واتساب بينك WhatsApp Pink الضار.

وشارك لوكاس مقطع فيديو للتطبيق الضار الجديد واتساب الوردي WhatsApp Pink، والذي تم اكتشافه بواسطة البرمجيات المضادة للفيروسات من شركة ESET، وأوضح أن النسخة الجديدة المقلدة من واتساب تطبيق خبيث يستهدف إلى حد كبير الشرطة والإعلاميين، والتي استهدفت في البداية ضباط الشرطة في الهند.

 

 

وأشار ستيفانكو، إلى أن تطبيق واتساب بينك الخبيث، يستخدم فيروس حصان طروادة لتحويل المستخدمين بعد النقر على الرابط إلى موقع ويب يمكنه من تنزيل التطبيق منه تلقائيًا، وذلك من خلال نشر الرسالة على نطاق واسع في تطبيقات مثل WhatsApp و WhatsApp Business و Signal و Skype و Viber و Telegram وإحدى الإصدارات المختلفة غير الرسمية واتساب.

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