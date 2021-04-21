خسارة هواوي مستمرة.. الكشف عن الشركة المصنعة للهواتف الذكية الأكثر شهرة في العالم

أفاد تقرير جديد نشرته شركة Strategy Analytics، بأن شركة هواوي خسرت تصنيفها بين شركات تصنيع الهواتف الخمس الأولى في العالم، حيث تراجعت الحصة السوقية للشركة الصينية وخسرت مركزها ضمن قائمة أفضل 5 شركات مصنعة للهاتف في الربع الأول من 2021، نظرا للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وبحسب ما ذكره موقع "slashgear"، بالرغم من الصعوبات التي تواجهه عملاقة التقنية الصينية منذ مايو 2019، إلا أن إجمالي شحنات "هواوي" ارتفع إلى 340 مليون وحدة خلال الربع الأول من عام 2020، حيث سجلت نمو سنوي بنسبة 24% رغم نقص الموارد الذي تعاني منه الشركة في العديد من الصناعات، لاسيما في مخزون الرقاقات.

ووفقا للتقرير، استحوذت شركات تصنيع الهواتف الصينية على حصة تصل إلى 35% من شحنات الهواتف الذكية في العالم، ويعود ذلك بسبب دفع الصين لتقنية الجيل الخامس 5G، مما زاد الطلب عليه وأدى إلى تطور أجهزة الاتصالات المحمولة للتناسب مع متطلبات شبكة الاتصالات الاسلكية الجديدة، مما جعل الشركات الصينية تركز بشكل كبير على تصنيع الملايين من هواتف الـ 5G.

وعلى الرغم من أن التقرير يحمل أنباء غير سارة لـ هواوي كشركة تصنيع صينية الأصل، إلا أنه يبرز تفوق نظيرتها حيث شملت قائمة أفضل 5 شركات مطورة للهواتف الذكية في الصين في الوقت الحالي كلا من شاومي Xiaomi، وأوبوOPPO، وفيفو Vivo، حيث حققت الأخيرة نمو في المبيعات بنسبة 85% عند مقارنة الربع الأول من 2020 بالربع الأول من عام 2021.

ولا تزال شركة سامسونج محتلة المركز الأول ضمن الشركات الخمس الأولى، وتحتل الترتيب الثاني آبل الأمريكية ضمن قائمة أفضل 5 شركات لتصنيع الهواف الذكية في العالم في الربع الأول من 2021، ووفقا للتقرير شحنت سامسونج إجمالى وحد يبلغ 77 مليون هاتف، وهو ما يمثل 23% من السوق، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وبينما احتلت عملاقة التقنية الأمريكية آبل المركز الثاني بإجمالي وحدات بلغت 57 مليون هاتف، وبنسبة 17% من حصة السوق، والمركز الثالث كان من نصيب شاومي باجمالي وحدات بلغ 59 مليون هاتف، وحصة سوقية تقدر بـ 11%.