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تكنولوجيا

بميزات جبارة.. 3 هواتف ذكية تحقق مبيعات قياسية

الأحد 28/مارس/2021 - 09:03 ص
بميزات جبارة.. 3
بميزات جبارة.. 3 هواتف ذكية حققت مبيعات قياسية
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ندى على
استطاعت عدد من الهواتف الذكية التى تم إصدارها مؤخرا تحقيق مبيعات قياسية، نظرا لإمكاناتها القوية وأسعارها الرخيصة واحتوائها على عدد من التقنيات التى جعلتها تتفوق على الهواتف السابقة وكذلك المنافسة لها حاليا. 

وبحسب موقع Tom's Guide   فإن هناك عدد من الهواتف الذكية التى تمكنت من تحقيق أرقاما خرافية نظرا لإمكانتها الجبارة، وذلك على الرغم من إطلاقها منذ فترة قصير للغاية، ومن هذه الهواتف : 


هواتف OnePlus 9

وقالت شركة وان بلس الصينية، إن هواتفها OnePlus 9 التى تم الإعلان عنها رسميا منذ أيام قد تجاوزت 3 أضعاف هواتف OnePlus 8 الرائدة التى تم إطلاقها العام الماضى، وذلك فقط فى أول يوم لفتح طلبات الحز المسبق، وتتمتع الهواتف  بمعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، وتتميز بكاميرات بتسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية بالإضافة إلى 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، ومعالج Snapdragon 888 . 

هواتف Redmi K40 من شاومى 

وتمكنت شركة شاومي من بيع 300 ألف وحدة من سلسلة هواتف Redmi K40، بعد مرور 5 دقائق فقط من طرحها للبيع، وتضم 3 طرازات هي Redmi K40 و Redmi K40 Pro و + Redmi K40 Pro  ، مع شاشات ذات معدل تحديث عال قدرها 120 هرتزا في الثانية، مع معالج من نوع Snapdragon 888، ومستشعر رئيسي من سوني IMX582، دقته 48 ميجابكسل. 

هاتف Mi 10i من شاومى 

وتم بيع حوالى 182 ألف 190 ألف هاتف بقيمة 55 مليون دولار، مما يعني أن شاومي باعت تقريبا كل وحدة قامت بتصنيعها ، ويتوفربمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، وأربع كاميرات خلفية الرئيسية منها بدقة 108 ميجابيكسل، بمعالج من نوعSnapdragon 865 . 

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