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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ROLLS ROYCE.. صبري فواز يبرز أناقة الستينيات في قصر النيل | صور

سيارة صبري فواز الكلاسيكية
سيارة صبري فواز الكلاسيكية في مسلسل قصر النيل

كأنها لوحة فنية مبهرة رسمت بإتقان تام تعبر عن زمن اشتهر بأنه زمن الجمال والرقي والكلاسيكيات الملهمة، عمل درامي يشارك في سباق الدراما الرمضانية التفت حوله العائلة المصرية من كبيرها لصغيرها في فضول منهم لمعرفة السر الكامن خلف سحر هذه الحقبة الزمنية التي دارت في خمسينيات وستينيات القرن الماضي من مسلسل "قصر النيل".

 

 

دارت أحداث مسلسل "قصر النيل" في فترة ستينيات القرن الماضي، ولكن أولى لقطاته كانت فترة الأربعينيات مع الطفلة كاميليا إلى أن كبرت وصارت تقوم بدورها الفنانة دينا الشربيني، ثم انتقلت الأحداث لمنزل فهمي باشا السويفي، أحد الإقطاعيين فترة الملكية، ولكنه سافر إلى لندن حينما قام مجلس قيادة الثورة بتأميم جزء من ثروته الطائلة، والرابط هنا بين السويفي وكاميليا هو عمل والدها كموظف في أحد المصانع التي يملكها السويفي.

 

 

أثناء عمل والد كاميليا في مصنع السويفي حدث شجار بينه وبين فهمي السويفي أدى إلى قتل والدها، ولهذا السبب عادت كاميليا من عيشها في لندن لتستقر في مصر لتأخذ بثأر أبيها من أبناء السويفي، المنتظرين عمهم منصور والذي جسد شخصيته الفنان صبري فواز العائد من لندن هو الآخر لنقل أخبار ثروة أبيهم، ليتفاجأوا بأن أباهم قد باع كل ما يملك لعمهم الذي تزوج من كاميليا وعاد من الخارج ليستقر داخل القصر الخاص بهم لتبدأ أحداث الانتقام والأخذ بالثأر.

 

 

في أولى لحظات وصول منصور السويفي إلى منزله، كان يستقل سيارة كلاسيكية عريقة تعبر عن تلك الحقبة الزمنية، والتي أنتجتها واحدة من الشركات المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة الأكثر رفاهية والأغلى سعرًا في سوق السيارات العالمية منذ نشأتها وحتى وقتنا هذا، والتي تعد من أهم العلامات التجارية لصناعة السيارات الإنجليزية، إنها السيارة ROLLS ROYCE.

 

تأسست شركة ROLLS ROYCE في العام 1906 على يد هنري رويس و تشارلز رولز، وهو ما أدى إلى تسميتها  ROLLS ROYCE، وكانت تتخصص حينها في إنتاج محركات الطائرات، ثم اتجهت بعد ذلك عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى لتصنيع السيارات الفاخرة، وكانت تشتهر بتجميع سياراتها يدويًا منذ العام 1946، وهو سبب ارتفاع ثمنها.

 

 

واستمدت السيارة ROLLS ROYCE قوتها من عدة خيارات من المحركات، أولها بسعة 4.9 لتر، والثاني بسعة 4.6 لتر، والثالث بسعة 4.3 لتر، وجميع محركات هذه السيارة تتصل بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي الأداء مكون من 4 سرعات، والثاني أوتوماتيكي من 4 سرعات أيضًا.

 

 

مسلسل "قصر النيل" بطولة كل من "صبري فواز، دينا الشربيني، نبيل عيسى، صلاح عبد الله، ريهام عبد الغفور، أحمد خالد صالح، ناردين فرج، محمود البزاوي، ميريت عمر الحريري، مريم الخشت، أحمد مجدي، عمر السعيد، مصطفى حشيش، محمد حاتم، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، و إخراج خالد مرعي، ويتم عرض هذا المسلسل حاليًا عير الشاشات الفضائية والمنصات الإلكترونية خلال سباق دراما شهر رمضان المبارك.

سيارات قصص السيارات سيارات المشاهير دراما رمضان صبرى فواز قصر النيل دينا الشربيني ROLLS ROYCE

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