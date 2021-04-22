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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| ارتفاع رصيد خطابات الضمان البنكي إلى 99.1 مليار درهم في فبراير

صدى البلد

ارتفع إجمالي رصيد تسهيلات خطابات الضمان البنكي إلى مستوى 99.1 مليار درهم تقريبا خلال شهر فبراير من العام 2021 بزيادة قدرها 2.44 مليار درهم مقارنة مع 96.66 مليار درهم في شهر يناير من العام ذاته.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن مصرف الامارات المركزي أن تسهيلات خطابات الضمان شكلت نحو 2% من اجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمها الجهاز المصرفي ضمن حساب الخطابات البنكية الصادرة في نهاية شهر فبراير من العام الجاري.

يعد " خطاب الضمان " تعهدا غير قابل للإلغاء من قبل البنك الذي أصدره لدفع مبلغ محدد من المال إلى المستفيد وذلك في حال فشل مقدم الطلب لأي سبب من الأسباب في الامتثال لشروط أو إلتزامات معينة بموجب الاتفاق.

و يتضح من خلال الأرقام أن حركة التسهيلات الائتمانية الخاصة بخطابات الضمان شهدت انخفاضا في الربع الثالث من العام 2020 قبل أن تعاود البنوك نشاطها مجددا و تقدم التسهيلات لعملائها من الشركات و المؤسسات في الربع الأخير من العام ذاته.

و خلال شهر سبتمبر من العام 2020 بلغ إجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية لخطابات الضمان 98.2 مليار درهم قبل أن يرتفع الى 102.6 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي .

و في شهر يناير من العام 2021 بلغ اجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية لخطابات الضمان نحو 96.66 مليار درهم قبل أن تقفز إلى المستوى المسجل في شهر فبراير من العام والمشار إليه سابقا.

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