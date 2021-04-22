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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تكشف عن الجيل الجديد من Apple TV 4K وأداة تتبع المواقع AirTag

Apple TV 4K و AirTag
Apple TV 4K و AirTag

أعلنت شركة شركة آبل Apple، عن مجموعة جديدة من أجهزتها الذكية من خلال حدث Spring Loaded لعام 2021، من بينها الجيل الجديد من Apple TV 4K، وأداة تتبع المواقع AirTag.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تمتاز أداة تتبع الموقع AirTag، بتصميم صغير دائري الشكل، تتميز بوزن خفيف مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ومقاومة الماء والغبار من معاير IP67، ويمكن ربطها بالعناصر الشخصية، مثل المحافظ أو الحقائب أو المفاتيح.

 

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وزودت آبل أداة AirTag، بمعالج U1 يستخدم تقنية النطاق العريض للغاية، مما يتيح لمستخدمي هواتف iPhone 11 و iPhone 12، ربط الأداة من خلال تطبيق Find My، للعثور على العناصر المفقودة مثل الحقائب أو المفاتيح.

وتأتي أداة تتبع العناصر المفقودة AirTag، مزودة بمكبر صوت مدمج، وستتوفر للحجز المسبق يوم الجمعة المقبل، على تقوم آبل بطرحه للبيع بالأسواق نهاية الشهر الجاري مقابل سعر 30 دولار (أي ما يعادل 470 جنيه مصري).

Apple AirTag finally arrives for $29, uses Ultra-wideband and does Emoji

كم كشفت شركة آبل الأمريكية، عن الجيل التالي من Apple TV 4K، والذي يمتاز بمعدل إطارات HDR عال مع Dolby Vision، لعرض المحتوى المرئ بجودة عالية، مما يتيح تشغيل الفيديوهات بمعدل 60 إطارا في الثانية.

ويتم تشغيل جهاز Apple TV 4K الجديد، بمعالج آبلA12 Bionic ، والذي يقدم دعما أفضل لأداء الرسومات وفك ترميز الفيديو ومعالجة الصوت.

ويمكن الحصول على جهاز Apple TV 4K الجديد بسعر يبدأ من 179 دولار (أي ما يعادل ألفان و 800 جنيه مصري)، من خلال الحجز المسبق اعتبارا من يوم الجمعة، على أن يطرح بالأسواق خلال شهر مايو المقبل، في أكثر من 30 دولة.

وبينما يتوفر Apple TV HD مع جهاز التحكم عن بعد Siri Remote الجديد مقابل 149 دولار (أي ما يعادل ألفان و300 جنيه مصري)، ويتوفر جهاز Siri Remote الجديد بشكل منفصل مقابل 59 دولار (أي ما يعادل 924 جنيها مصريا).
 

Apple announces second generation Apple TV 4K
آبل تطبيق Find My AirTag Apple TV 4K حدث Spring Loaded

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