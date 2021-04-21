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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

75 دقيقة|الأهلي ينعش هجومه بـ وليد سليمان وبواليا.. وسموحة يحافظ على النتيجة

موسيماني
موسيماني

انتهت أحداث  75 دقيقة من مباراة الأهلي وسموحة بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد السلام الدولي "الأهلي"، ضمن مؤجلات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الأول.. 
أهدر محمد مجدي أفشة فرصة الهدف الأول لصالح النادي الأهلي في المباراة التي تقام أمام سموحة.

مرر أليو ديانج لاعب وسط الأهلي كرة مميزة داخل منطقة جزاء سموحة في الدقيقة 7 من عمر المباراة، وصلت لأفشة الذي انفرد بحارس المرمى وسدد كرة أرضية قيوة ولكن مرت بجوار المرمى.

سجل سموحة الهدف الأول في مرمى الأهلي في الدقيقة 10 من عمر المباراة.

سدد محمود حليمو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 11 من عمر المباراة  أسكنها شباك محمد الشناوي.

تسبب طاهر محمد طاهر في إصابة لاعب سموحة بعد التحامك قوي بين اللاعبان في الدقيقة 23 من عمر المباراة، أدى الى توقف اللقاء عدة دقائق لتلقي اللاعب العلاج.

ولم يهدد الأهلي مرمى سموحة في أي هجمة تذكر إلا في بداية المباراة في الكرة التي أهدرها محمد مجدي أفشة.

وتمكن حسين الشحات من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 32 عن طريق توغل بين دفاعات سموحة والإنفراد بالهاني سليمان حارس سموحة وتسديد كرة رائعة أسكنها الشباك.

ومارس الأهلي الضغط على دفاعات سموحة وتمكن من الوصول الى مرمى الهاني سليمان أكثر من مرة، ولكن لم يتمكن من تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 39 من عمر المباراة توغل حسام حسن لاعب سموحة بين دفاعات الأهلي، ودخل منطقة الجزاء ومرر كرة رائعة ولكن اقتنصها أليو ديانج قبل محمود حليمو الذي كان ينتظرها لهز الشباك مرة أخرى.

وطالب لاعبي سموحة باحتساب ركلة جزاء على الأهلي بعد سقوط حسام حسن في كرة توغل بها داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 41، وتواصل حكم المبارة مع تقنية الـ VAR، ولم يحتسبها خطأ على الأهلي.

وأهدر الأهلي العديد من الكرات التي كان قريب جدأ أن يسجل منها هدف التقدم على سموحة.

الشوط الثاني.. 
حرمت العارضة النادي الأهلي من تسجيل الهدف الثاني في شباك سموحة في بداية شوط المباراة الثاني.

حصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 47 من  عمر المباراة، وسدد أيمن أشرف رأسية رائعة منعتها العارضة من الدخول في مرمى الهاني سليمان حارس سموحة.

وأجرى بيتسو موسيماني التبديل الأول بخروج طاهر محمد طاهر ونزول كهربا بدلاً منه في الدقيقة 49.

وتعرض أليو ديانج لاعب الأهلي الى الإصابة، وسقط داخل أرضية الملعب في الدقيقة 53 من عمر المباراة، وخرج بعد تأكد إصابته وحل ناصر ماهر بدلاً منه.

وأجرى الأهلي ثلاث تبديلات دفعة واحدة، بخروج حسين الشحات ونزول والتر بواليا، وكوكا بدلاً من أيمن أشرف، ووليد سليمان مبدلاً محمد شريف.


ودخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمي 
اكرم توفيق وبدر بانون ورامي ربيعه وأيمن اشرف وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي:
المرمى: الهاني سليمان.
الدفاع: أطهر الطاهر – رجب نبيل – محمود البدري – محمد الترهوني.
الوسط: محمد حليمو – محمد كناريا – عبد الكبير الوادي.
الهجوم: مصطفى فتحي – حسام حسن – أحمد عبد القادر

الأهلى وسموحة الأهلي وسموحة الدوري الممتاز أفشة اليو ديانج محمود حليمو حسين الشحات

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