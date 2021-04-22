بيان عاجل من الجيش السوري بشأن استهداف إسرائيل

الجيش السوري يرد على قصف صاروخي إسرائيلي انطلاق من الجولان

أصدرت وزارة الدفاع السورية، منذ قليل، بيانًا عاجلاً قالت فيه إن إسرائيل نفذتهجومًا صاروخيًا من اتجاه الجولان مستهدفة بعض النقاط في محيط دمشق، مشيرةً إلى أن الدفاع الجوي السوري أسقط معظم الصواريخ.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا": "كما أدى العدوان إلى جرح أربعة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".

من جانب آخر، ذكرت صحيفة "يدعوت آحرنوت" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي هاجم بطاريات صواريخ أرض جو في الأراضي السورية ردا على الهجوم الصاروخي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن تقارير غير مؤكدة تفيد أن الانفجار قرب مفاعل ديمونا جاء نتيجة استجابة بطارية باتريوت لصاروخ تم إطلاقه باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وبحسب ما ورد انطلق الباتريوت من قرب ديمونا واعترض صاروخا فوق مدينة موديعين.

وأفاد سكان من جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك وسط إسرائيل والقدس، أنهم سمعوا "انفجارات مدوية" "هزت المنازل".

وقال راديو الجيش الإسرائيلي إن الانفجار بالقرب من مفاعل ديمونا ناجم عن صاروخ من سوريا مضاد للطائرات تجاوز هدفه.