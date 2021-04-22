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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الصحة الأرجنتينية: نمر بأسوأ لحظة لوباء "كورونا" منذ ظهوره

كارلا فيزوتي
كارلا فيزوتي

وصفت وزيرة الصحة الأرجنتينية، كارلا فيزوتي، أمس الأربعاء، موجة فيروس "كورونا" التي تواجهها بلادها في الوقت الحالي بأنها "أسوأ لحظة" للوباء منذ ظهوره.


وحذرت فيزوتي، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن نظام الرعاية الصحية في بلادها معرض للخطر خاصة في المنطقة الحضرية المحيطة بالعاصمة بوينس آيرس وهو ما أجبر الحكومة على تقييد الحركة وتعليق الأنشطة الداخلية.


وأوضحت "سكاي نيوز" أن هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي تقترب فيه حالات الوفاة من 60 ألف شخص وسط موجة ثانية حادة أجبرت البلاد على إعادة فرض بعض إجراءات الإغلاق.
يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في الأرجنتين يبلغ حوالي 2.7 مليون حالة.

وزيرة الصحة الأرجنتينية كارلا فيزوتي

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