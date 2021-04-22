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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حادث طريق السويس

حادث بشع يهشم سيارة استون مارتن على طريق السويس .. صور

حادث طريق السويس
حادث طريق السويس

وقعت مساء أمس حادثة مأساوية راح ضحيتها 3 أشخاص على الحارة القادمة من القاهرة الجديدة، في اتجاه القاهرة، نتيجة اصطدام سيارتين ملاكي، و الحادث أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

وفور وقوع الحادث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السويس بوقوع حادث مرورى، وتحديدا قرب البوابات الجديدة وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات، كما انتقلت سيارات الإسعاف، وتمكنوا من نقل المصابين إلى المستشفى عقب اخراج الجسامين من السيارة بعد مواجهة صعوبة شديدة في اخراجهم بسبب تهشم السيارات التي كانت احداها استون مارتن .

السيارة استون مارتن التي تهشمت امس هي سيارة كوبيه  ثنائية الأبواب خماسية المقاعد بها باقة متكاملة من أنظمة السلامة والأمان، يأتي في مقدمها وسائد هوائية وستائر جانبية أمامية وخلفية، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى فوانيس ضباب أمامية وخلفية.

كما توفر أستون مارتن لملاك أيقونتها قفلا مركزيا للأبواب ومثبتا للسرعة، ونظام تنبيه عند الانحراف عن المسار، ونظام زر تشغيل/إيقاف المحرك، وتحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب، ومصابيح LED أمامية وخلفية وحساسات بالمصابيح الأمامية، ومساحات حساسة للأمطار . 

حوادث حادث طريق السويس حادث القاهرة الجديدة حادث التجمع حادث امس

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