لكزس تكشف عن ES 2022 فيس ليفت رسميا .. صور

. لكزس تكشف عن ES 2022 فيس ليفت رسميا

اعلنت شركة لكزس عملاق صناعة السيارات اليابانية وأحد اذرع شركة تويوتا عن طرح ES 2022 فيس ليفت رسميا، والتي تأتي بشبك أمامي جديد محاط بمصابيح أمامية ليد جديدة وخيارات طلاء محدثة، كما تأتي بجنوط مقاس 17 بوصة، أو 18 بوصة او 19 بوصة سوداء حسب الفئة.

وتجمع ES 300h اف من فئة سبورت الجديدة بين مزايا اف سبورت المُعتادة مع المحرك الهجين الصديق للبيئة لتحصل على قوة إجمالية تبلغ 215 حصان، كما ستتوفر ES 350 اف سبورت بحزمة Dynamic Handling Package، والتي تُضيف أوضاع قيادة سبورت بلس وكاستم، بالإضافة إلى تعليق متكيف.

تأتي مقصورة ES 2022 فيس ليفت بنظام ترفيهي مقاس 8 بوصة قياسياً، أو 12.3 بوصة اختيارياً، يمكن تحريكهم مسافة 109 مم للأمام لجعلهم في متناول اليد، كما حصلت على العديد من التعديلات الأخرى والتي يمكنك ملاحظتها من المظهر العام.

وتتميز ES 2022 فيس ليفت السيدان المحدثة أيضا بدعامة جديدة للتعليق الخلفي تزيد من الصلابة الالتوائية وتُحسن راحة الرُكوب، كما تُحسن الاستقرار عند المناورات، بالإضافة إلى نظام مكابح مطور بدواسة أكبر، وفي نسخ البنزين تحوي المكابح على أسطوانة رئيسية محسنة، ونسخ الهايبرد تأتي بنظام مكابح معاد ضبطه يوفر إحساس أفضل خصوصا عند الفرامل العنيفة لتجعلك لا تشعر أن السيارة تقف.