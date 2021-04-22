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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مجدى صابر لـ صدى البلد : الاختيار 2 يوثق تاريخ مصر الحديث

صدى البلد

مع عرض أولى حلقات مسلسلات شهر رمضان، نالت عدد من الأعمال الدرامية إعجاب الجمهور والنقاد خلال الأيام القليلة الماضية .

وأعرب المؤلف مجدى صابر فى تصريح لـ صدى البلد عن حرصه الشديد على متابعة مسلسل "الأختيار 2" .

وقال المؤلف مجدى صابر من خلال تصريحه لـ صدى البلد:" مسلسل الاختيار2 عمل فنى متكامل ومتميز من حيث الأداء والإخراج والكتابة.

وأضاف المؤلف مجدى صابر :" الاختيار 2 عمل فنى ووطنى ملحمى ، فهو يبرز دور الشرطة فى مواجهة الأرهاب بكل تفاصيله ،وهومن اهم الاعمال التى وثقت تاريخ مصر الحديث فى السنوات القليلة الماضية، وأرى إنه  افضل مسلسلات رمضان 2021 حتى الآن.

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مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 هو ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

ويعرض مسلسل الاختيار 2  على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشر مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

أبطال مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.
 

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