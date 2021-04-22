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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صاروخ برأس حربي 200 كيلوجرام على إسرائيل.. ليبرمان يهاجم نتنياهو لهذا السبب

ليبرمان يهاجم نتنياهو
ليبرمان يهاجم نتنياهو بسبب الصاروخ الطائش

هاجم أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، الليلة الماضية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية اختراق صاروخ يعتقد أنه قادم من سوريا للأراضي الإسرائيلية.



وقال ليبرمان في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: "الوضع الذي يطلق فيه صاروخ برأس حربي 200 كيلوجرام على "إسرائيل" كان يمكن أن ينتهي بشكل مختلف تمامًا".



وأشار إلى أن نتنياهو ينام مستعدا فقط للانشغال بشئونه الشخصية، ويترك الإسرائيليين بلا حماية.



وكان  الجيش الإسرائيلي أكد الليلة الماضية، أن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل وسقط في منطقة النقب.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن صفارات الإنذار دوت في جنوب النقب في أعقاب إطلاق صاروخ.

إسرائيل ليبرمان نتنياهو صاروخ سوريا

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