صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة تسجل 229 مليون دولار خلال يناير وفبراير 2021

شهدت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة تراجعا حادا خلال شهري يناير وفبراير 2021، لتبلغ 229 مليون دولار مقابل 549 مليون دولار خلال نفس الشهرين من 2020 بتراجع 58%.

وكان سعر الذهب عالميا حقق خسائر خلال أول شهرين من العام الجاري، وذلك منذ وصوله إلى 1912 دولارا للأوقية، حيث استمر في الهبوط ليسجل 1714 دولارا للأوقية الواحدة فاقداً 200 دولار منذ بداية العام.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء الذي حصل “صدى البلد ” على نسخة منه، أن شهر فبراير شهد تراجعا كبيرا في صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة يصل لـ 74% لتحقق 66 مليون دولار فقط في مقتبل 255 مليون دولار خلال فبراير 2020.

وذكر أنه تم تصدير الذهب والحلي والأحجار الكريمة لنحو 15 دولة، من بينها 6 دول لم يتم التصدير لها خلال يناير وفبراير 2020 تضمنت “بريطانيا، وشمال أيرلندا، واتحاد ماليزيا - ملايو سابقا، وغيانا الفرنسية، وإسرائيل، والأردن، وأستراليا”.