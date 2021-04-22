عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة تسجل 229 مليون دولار خلال يناير وفبراير 2021

ذهب
ذهب

شهدت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة تراجعا حادا خلال شهري يناير وفبراير 2021، لتبلغ 229 مليون دولار مقابل 549 مليون دولار خلال نفس الشهرين من 2020 بتراجع  58%.

 

وكان سعر الذهب عالميا  حقق خسائر خلال أول شهرين من العام الجاري، وذلك منذ وصوله إلى 1912 دولارا للأوقية، حيث استمر في الهبوط ليسجل  1714 دولارا للأوقية الواحدة فاقداً 200 دولار منذ بداية العام.

 

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء الذي حصل “صدى البلد ”  على نسخة منه، أن شهر فبراير شهد تراجعا كبيرا في صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة يصل لـ 74% لتحقق 66 مليون دولار فقط في مقتبل 255 مليون دولار خلال فبراير 2020.

 

وذكر أنه تم  تصدير الذهب والحلي والأحجار الكريمة  لنحو 15 دولة، من بينها 6 دول لم يتم التصدير لها خلال يناير وفبراير 2020 تضمنت “بريطانيا، وشمال أيرلندا، واتحاد ماليزيا - ملايو سابقا، وغيانا الفرنسية، وإسرائيل، والأردن، وأستراليا”.

صادرات مصر الذهب عالميا الذهب الأحجار الكريمة مواد البناء المجلس التصديرى المجلس التصديري لمواد البناء سعر الذهب عالميا

ترشيحاتنا

حقيقة ميلاد النبي فى 22 إبريل .. تعرف على آراء العلماء

تعاون جديد بين الكاف والاتحاد الأوروبي فى ولاية موتسيبي

ما حكم تدريب الأطفال على الصيام؟ أمين الفتوى يوضح

استمرار العمل بمراكز الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين يومي الجمعة والسبت

رئيس الوزراء يستعرض جهود المساهمة في إعداد تقرير التنمية البشرية مصر 2020

العناية المركزة بلغت أقصى طاقتها.. تحذير من انهيار المنظومة الطبية في تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

الأب ونجله في جنازة واحدة.. يودعا الحياة في نفس اللحظة بالإسماعيلية

الجريدة الرسمية تنشر ٧ قرارات جمهورية.. تعرف عليها

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المشكلة السكانية وأريكة الدعم

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ