إقتصاد الإمارات ..1.1 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.1 مليار درهم .

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 277 مبايعة بقيمة 460.56 مليون درهم منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 97.82 مليون درهم و254 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 362.75 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مدينة المطار تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وقد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبيعات بقيمة 19 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 6.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 47 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 378.54 مليون درهم منها 36 رهن أراض بقيمة 50.69 مليون درهم و50 رهن فلل وشقق بقيمة 327.85 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الورقاء الأولى بقيمة 219 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 29 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 28 هبة بقيمة 295.5 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 276 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 4 ملايين درهم.