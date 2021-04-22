لبنان.. عون يحيي ذكرى شهداء مجزرة قانا

أحيا الرئيس اللبناني ميشال عون ذكرى شهداء مجزرة قانا التي وقعت في 18 أبريل 1996، مشيدًا بـ"الجهود التي تقوم بها القوات الدولية، قيادة وضباطا وعسكريين، والمساعدات التي تقدمها في إزالة الألغام، وغيرها من المهمات التي تتولاها مع الجيش اللبناني المنتشر في منطقة العمليات الدولية".

واستقبل عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، قائد القوات الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجنرال ستيفان دل كول وعرض معه الوضع في الجنوب وعمل القوات الدولية بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

وجدد الرئيس عون خلال اللقاء "تأكيد التزام لبنان القرار 1701 واهمية المحافظة على الاستقرار والامن في المنطقة الحدودية"، لافتا الى "استمرار الخروقات الإسرائيلية برا وبحرا وجوا".

وشدد رئيس الجمهورية على "التنسيق الدائم مع قيادة الجيش في المهمات التي تتولاها "اليونيفيل" والإجراءات التي تتخذها، وعلى أهمية تعزيز العلاقات مع الأهالي والبلديات والهيئات المحلية".

ووقعت مجزرة قانا في 18 أبريل 1996 عندما قصفت المدفعية الإسرائيلية مقر كتيبة فيجي التابعة لقوات الأمم المتحدة في بلدة قانا جنوبي لبنان والذي لجأ إليه مدنيون هربًا من قصف إسرائيلي، ما أدى إلى مقتل وإصابة نحو 250 شخصًا.

وأكد الوزير اللبناني السابق غازي العريضي أن مفتاح الحل للأزمات يبدأ بتشكيل حكومة ترضي المجتمع الدولي وتفتح باب المساعدات، لافتا إلي أن ما يعيق تشكيل هذه الحكومة هي حسابات شخصية فئوية مذهبية طائفية متداخلة.

وبحسب تصريحاته لصحيفة القبس الكويتية فقد قال الوزير السابق غازي العريضي أن لبنان دخل مرحلة الفوضى التي قد تخرج عن السيطرة في ما لو استمرت المكايدات السياسية بين «أحباب الأمس».

واوضح أن الفريق الرئاسي لا يريد سعد الحريري في رئاسة الحكومة، وأن الأخير ارتكب أخطاء كثيرة، في حين أن البلد معلق على لقاء شخصين.

ولفت إلى أن العالم لا يبالي بلبنان في ظل انشغال الدول الكبرى بقضاياها الخاصة، مشيرا الي أن الحديث عن ضغوط وعقوبات مفترضة هو كذبة كبيرة لا تقدم ولا تؤخر.