كيف يتم اعتماد منشآت خالية من أنفلونزا الطيور؟ .. الهيئة العامة البيطرية تجيب

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن منشأة خالية من أنفلونزا الطيور، تعني أنها منشأة لها القدرات الفنية، والموارد البشرية التي تستطيع حماية هذه المنشآت من الإصابة من مرض أنفلونزا الطيور.

مضيفاً أن في حالة إصابة هذه المنشأة بالمرض فإن هذه الموارد البشرية قادرة على إحتواء هذا المرض داخل المنشأة ومنع انتشاره لأي مكان آخر .

وأضاف "محمود" عير " ZOOM " مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا "، أن تم اعتماد منشآت خالية من انفلونزا الطيور، حيث تم فحصها على مدار عام أو أكثر، والتأكد من كافة إجراءات الإنتاج، ونظم الأمن الحيوي، بالإضافة إلى عمليات التفتيش، والإجراءات البيطرية، ونتائج الفحص الدوري، والفحص العشوائي لهذه المزارع على أنها منشآت خالية من انفلونزا الطيور.

وتابع رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن أي منشأة ترغب في الحصول على هذا الإعتماد يجب فحصها أولاً والتأكد من الإلتزام بإجراءات الأمن الحيوي، وإجراءات البُعد الوقائي، والمتابعة الفنية، وعمليات التطهير، التي يجب أن تتم طبقاً للمعايير التي تم تحديدها.

وأكمل، أن بعد التأكد من ذلك، يتم فحص الطيور الموجودة داخل هذه المنشأة، من خلال سحب عينات بالتعاون مع المعمل المرجعي للرقابة الإنتاجية، ومعهد صحة الحيوان، للتأكد من أن هذه الطيور لم تتعرض لإصابة.

وأشار ، إلى أن هذه المنشآت الخالية من أنفلونزا الطيور تفتح أسواق خارجية لتصدير الدواجن.