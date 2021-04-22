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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نحتاج إلى كوكب أخضر

الأمم المتحدة: أصبحنا على حافة الهاوية بسبب أزمة تغير المناخ

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، أن قضية تغير المناخ تعتبر "تهديد وجودي"، لافتا إلى أن مستويات الغازات الدفيئة ارتفعت إلى مستويات لم نشهدها من قبل.

وقال جوتيرتش في كلمة له خلال قمة المناخ الافتراضية: "نحن على حافة الهاوية ونحتاج إلى كوكب أخضر"، مؤكدا ضرورة وقف تمويل محطات إنتاج الطاقة بالفحم.

ودعا إلى ضرورة بناء ائتلاف لـ"صفر انبعاثات" من الكربون، والتحرك سويًا للقضاء على تهديد أزمة المناخ، مشيدًا بالتزام أمريكا لمواجهة أزمة المناخ.

وانطلقت منذ قليل، قمة المناخ الافتراضية التي ينظمها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمشاركة 40 من قادة العالم، في "يوم الأرض".

وفي كلمته، قال جو بايدن، خلال القمة الافتراضية، إن اقترح استثمارات كبيرة في البنى التحتية للاستفادة من الطاقة النظيفة، مؤكدا استعداد بلاده لمكافحة أزمة تغير المناخ.

وأضاف بايدن أنه يجب وضع حد للانبعاثات التي تؤثر على الصحة، ووعد بتقليل انبعاثات الولايات المتحدة للنصف بنهاية العقد الحالي.

وأشار إلى أنه يجب التصرف بسرعة للحد من الآثار الكبيرة للانبعاثات الكربونية على صحة شعوب العالم.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تمثل أقل من 15% من الانبعاثات على مستوى العالم، مؤكدا أن قمة المناخ هي الخطوة الأولى للوصول لمستقبل آمن ومزدهر.

وأكد بايدن: "إذا فشلنا في تخفيض مستوى التلوث بالكربون سنصل إلى نقطة اللاعودة".

من جانبه، قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إن بايدن يولي اهتماما كبيرا بقضية المناخ، خاصة أن العالم يواجه تغيرات مناخية شديدة.

وأكدت أن الوضع المناخي على المناطق الساحلية يزداد سوءا، مشددة على أهمية الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تحشد مواردها في مواجهة تغير المناخ، مؤكدا ان كل الدول تعاني من التغير المناخي.

أمريكا الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش تغير المناخ قمة المناخ الافتراضية

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