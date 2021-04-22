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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على الإصدار رقم 67

عمان.. طلبات الاكتتاب تجاوزت 361 مليونًا و841 ألف ريال

عمان
عمان

أعلن البنك المركزي العُماني عن نتائج مزاد الإصدار رقم "67" من سندات التنمية الحكومية بقيمة 300 مليون ريال عماني.

وأفاد البنك وفقا لوكالة الأنباء الرسمية  أن إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب على الإصدار رقم "67"  -  الذي لاقى إقبالًا كبيرًا من المستثمرين- تجاوزت 361 مليونًا و841 ألف ريال عماني بزيادة قدرها 61 مليونًا و841 ألف ريال عماني عن القيمة المعلنة والبالغة 300 مليون ريال عماني.

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وبلغ العائد المقبول في المتوسط 5.15 بالمائة، وبلغ السعر المقابل للعائد 102 ريال عماني و35 بيسة، فيما بلغ الحد الأعلى للعائد المقبول 5.34 بالمائة، وبلغ السعر المقابل للعائد 100 ريال عماني و925 بيسة، وبلغ الحد الأدنى للعائد المقبول 4.88 بالمائة، فيما بلغ السعر المقابل للعائد 103 ريالات عمانية و640 بيسة.

وأشار البيان إلى أن هذه السندات سوف تصدر لمدة 7 سنوات ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 22 أبريل 2021م وتستحق السداد في 22 أبريل 2028م وتحمل سعر فائدة سنوي (كوبون) 5.50 بالمائة.

يذكر أن هذا الإصدار كان متاحًا للاكتتاب (التقدم بالعطاءات) خلال الفترة من 4 وحتى 19 أبريل الجاري.

سندات التنمية الحكومية طلبات الاكتتاب البنك المركزي الع ماني

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