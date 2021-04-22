بعد سرقة تصاميم ماك بوك.. هجوم الفدية يستهدف آبل لدفع مبلغ ضخم

كشف باحث أمني كبير بشركة كاسبرسكي Kaspersky، مطورة برامج الحماية الأمنية، عن استهداف شركة آبل Apple، في هجوم بفيروس طلب الفدية بعد تعرض إحدى مورديها الأساسيين Quanta، بعد اختراق شبكتها من أجل سرقة مخططات تصميمات Apple MacBook للعام الحالى 2021.

وبحسب ما ذكره موقع "itwire"، أعلنت مجموعة هجمات طلب الفدية REvil، عبر مدونة Happy Blog التابعة لها على شبكة الويب المظلم، قالت فيها: إنها اخترقت شبكة الحاسب لشركة Quanta التايوانية، المصنعة لأجهزة آبل الحاسوبية في هجوم يعد الأكبر لمجموعة الهاكرز.

وأفاد تقرير وكالة "بلومبرج" التي أبلغت بهجوم REvil على أحد شركاء آبل التصنيعيين، بأن مجموعة المتسللين طلبت فدية قدرها 50 مليون دولار أمريكي، بعد نشر مقتطفات من المعلومات التي سرقوها في محاولة لإقناع الشركة الأمريكية للامتثال لمطالبهم ودفع الفدية.

وأصدرت شركة Quanta بيانا أكدت من خلاله تعرضها لهجوم طلب الفدية، قالت فيه: عمل فريق أمن المعلومات لدينا مع خبراء تكنولوجيا المعلومات الخارجيين للرد على الهجمات الإلكترونية على عدد صغير من خوادمنا، ولقد أبلغنا سلطات حماية البيانات ووكالات إنفاذ القانون ذات الصلة، حافظا منا فيما يتعلق بالأنشطة المشبوهة التي لوحظت مؤخرا، وليس هناك أي تأثير مادي على العمليات التجارية الخاصة بنا".

ويأتي هجوم مجموعة REvil، في الوقت الذي تستعد فيه شركة آبل للكشف عن أحدث منتجاتها من أجهزة آيباد وآيماك الجديدة في الولايات المتحدة، وهو يعد سببا رئيسيا وراء استهداف شبكة Quanta، فهي المورد الرئيسي لمنتجات آبل الجديدة، والمصنعة لأجهزة ماك بوك.

ولكن لم تهتم شركة Quanta، بتهديدات مجموعة الهاكرز من أجل لاستعادة البيانات المسروقة، مما دفع REvil ، لنشر مخططات لجهاز حاسب محمول جديد، إلى جانب 15 صورة توضح تصميم جهاز ماك بوك تم تصميمه في شهر مارس 2021.

وتتضمن البيانات المسربة، صورا لأرقاما تسلسلية، وتصميما تظهر أحجاما وقدرات مكونات أجزاء العمل داخل جهاز حاسب محمول من آبل، ومن خلال تسريبها لهذه المعلومات بدأت REvil بمحاولة ابتزاز الشركة الأمريكية، وطلبت منها دفع فدية قدرها 100 مليون دولار بحلول الأول من شهر مايو.