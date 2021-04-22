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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الأوقاف : افتتاح 1383 مسجدًا في أقل من 8 أشهر

بحضور وزير الأقاف
بحضور وزير الأقاف :رئيس جامعة طنطا يشارك بافتتاح مسجد الرحمة

شارك الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، مساء اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا فى افتتاح مسجد الرحمة بمنطقة الاستاد بطنطا.

جاء ذلك فى إطار احتفال وزارة الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، بحضور السيد عبدالمجيد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية، وعبد الهادي القصبي عضو مجلس النواب رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

أكد ‏وزير الأوقاف ‏خلال كلمته، أن الدولة المصرية دولة بناء وتعمير ، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ستظل درع الوطن وسيفه ونارا تحرق المعتدين .

وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة ، أن الدولة المصرية لا تألوا جهدا فى مد يد البناء فى كافة المناحي. موضحا أن مسجد الرحمة يعتبر واحدًا من 1383 مسجدًا تم افتتاحهم في أقل من 8 أشهر، منهم 46 مسجدًا  في محافظة الغربية ، موجهًا بضرورة مراقبة الله فى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، والتى وضعتها الدولة حفاظا على صحة وسلامة الجميع .

من جانبه هنأ رئيس جامعة طنطا الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، مؤكدا أن انتصار العاشر من رمضان، يمثل الانتصار الأعظم فى العصر الحديث ، ووجه التحيه لأرواح الشهداء الذين صنعوا من نسيج أرواحهم وذكى دمائهم ملحمة النصر الخالد ، وأعادوا لمصر عزتها وكرامتها.

بحضور وزير الأقاف :رئيس جامعة طنطا يشارك فى افتتاح مسجد الرحمة

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IMG-20210422-WA0092
IMG-20210422-WA0092
IMG-20210422-WA0090
IMG-20210422-WA0090
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IMG-20210422-WA0086
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وزير أوقاف محافظ الغربية يفتتح مسجد الرحمة بطنطا رئيس جامعة طنطا

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