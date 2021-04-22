عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 10.. غزل تعود إلى عابد والخديوى ينفصل عن قدرية

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل “ اللي مالوش كبير “ بمهاجمه اولاد أبو عباس أبو خاطر لمنطقة أحمد العوضي ”الخديوى” الذي يسكن بها وقاموا بتكسير العديد من المحلات ؛ وظلوا يبحثوا عن الخديوى فلم يجدوا الا اخوه وأثناء محاولة ضرب أخوة ؛ جاءت الشرطة والقت القبض عليهم .
في الوقت ذاته هجم عباس ابو خاطر ورجاله على الخديوي في المزرعه ؛ وقام الخديوى بعمل كمين لهم حتي ضربهم وقام بربطهم .
وعقد الخديوي أتفاق انه سيتخلي عنهم مقابل الحصول علي ٢٠٠ الف جنيه وبالفعل يترك سراحهم بعد ان أخذ المبلغ.
شهدت الحلقة ايضا مواجهة بين ياسمين عبد العزيز " غزل " ودينا فؤاد " قدرية" والتي طالبتها بالابتعاد عن زوجها الخديوى .

بعدها تتحدث دنيا عبد العزيز الي غزل وتخبرها ان والدها قد شعر بالتعب ؛ فتخبرها غزل انها قررت العودة إلى عابد .
حاول الخديوى منع غزل ؛ حيث أخبرها بحبه لها وانها سيقوم بالانفصال عن قدرية ؛ ولكن غزل حسنا أمرها بالرجوع.
وبالفعل انتهت الحلقة على مواجهه غزل وعابد والذي بدر عليه السعاده المغامرة عندما رأها؛ في الوقت الذي كانت غزل تبكي فيه .
.

txt

عمرو محمود ياسين لـ ياسمين عبد العزيز : شكلك حلو و أنتي معيطة

txt

بفيديو من مسلسل اللى مالوش كبير .. أحمد العوضى : مين اللي يقدر يمس حاجة تخص الخديوي

ابطال مسلسل اللي مالوش كبير
مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

قنوات عرض المسلسل
ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض اللي مالوش كبير 
قناة cbc وcbc دراما
- قناة art حكايات.
- منصة Watch iT.

ياسمين عبد العزيز كريم فهمي خالد الصاوي دينا فؤاد مسلسل اللي مالوش كبير

موضوعات متعلقة

حنان مطاوع : القاهرة كابول عوضني عن غياب " ورد"

ريهام عبد الغفور : قصر النيل في حته لوحده

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 10 .. عساف وجها لوجه أمام غفران الغريب

في هذا الموعد .. يوسف الشريف ينتهي من تصوير "كوفيد 25 "

مسلسل ضد الكسر الحلقة 10 .. الكشف عن تفاصيل حادث نيللي كريم

تعرف علي ضحية برنامج رامز جلال الليلة

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة9.. عابد يستمر في الضغط على غزل

ترشيحاتنا

تداول صور قديمة لأطفال يعبثون فى شريط سكة حديد قديم وغير مستخدم بسوهاج

البنك المركزي يشدد على البنوك عدم التمييز بين العملاء وتوفير آلية سريعة للتعامل مع الشكاوى

إصابة 29 ضابطا واعتقال المئات في احتجاجات بألمانيا

ذكرى انتصار العاشر من رمضان| ليلة بكى فيها قادة إسرائيل من الخوف

المقاولون يفوز على وادي دجلة 1-0 بالدوري

وزير الأوقاف : افتتاح 1383 مسجدًا في أقل من 8 أشهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

الحجز من الخميس المقبل.. مواعيد قطارات عيد الفطر المبارك 2021

كواليس طرد محمد طلعت عقب استبداله أمام الزمالك

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

محدش يشتري شقق هنا.. تحذير عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ