مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 10.. غزل تعود إلى عابد والخديوى ينفصل عن قدرية

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل “ اللي مالوش كبير “ بمهاجمه اولاد أبو عباس أبو خاطر لمنطقة أحمد العوضي ”الخديوى” الذي يسكن بها وقاموا بتكسير العديد من المحلات ؛ وظلوا يبحثوا عن الخديوى فلم يجدوا الا اخوه وأثناء محاولة ضرب أخوة ؛ جاءت الشرطة والقت القبض عليهم .

في الوقت ذاته هجم عباس ابو خاطر ورجاله على الخديوي في المزرعه ؛ وقام الخديوى بعمل كمين لهم حتي ضربهم وقام بربطهم .

وعقد الخديوي أتفاق انه سيتخلي عنهم مقابل الحصول علي ٢٠٠ الف جنيه وبالفعل يترك سراحهم بعد ان أخذ المبلغ.

شهدت الحلقة ايضا مواجهة بين ياسمين عبد العزيز " غزل " ودينا فؤاد " قدرية" والتي طالبتها بالابتعاد عن زوجها الخديوى .

بعدها تتحدث دنيا عبد العزيز الي غزل وتخبرها ان والدها قد شعر بالتعب ؛ فتخبرها غزل انها قررت العودة إلى عابد .

حاول الخديوى منع غزل ؛ حيث أخبرها بحبه لها وانها سيقوم بالانفصال عن قدرية ؛ ولكن غزل حسنا أمرها بالرجوع.

وبالفعل انتهت الحلقة على مواجهه غزل وعابد والذي بدر عليه السعاده المغامرة عندما رأها؛ في الوقت الذي كانت غزل تبكي فيه .

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ابطال مسلسل اللي مالوش كبير

مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

قنوات عرض المسلسل

ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض اللي مالوش كبير

قناة cbc وcbc دراما

- قناة art حكايات.

- منصة Watch iT.