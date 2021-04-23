اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بالقدس

اشتعل الموقف في مدينة القدس المحتلة، أمس الخميس، وذلك عقب احتشاد آلاف من الفلسطينيين في المنطقة، ردا على الدعوات من قبل المستوطنين الإسرائيليين بالاعتداء على العرب في المنطقة.

وقرر المقدسيون الاحتشاد دفاعا عن أنفسهم، عقب الدعوات التي أطلقتها منظمة لاهافا اليهودية، لاحتشاد المستوطنيين في القدس، والإعتداء على سكان المدينة، بالأسلحة المختلفة.

فيما قامت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالتعدي على المحتشدين من العرب في المكان، وذلك بواسطة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت، ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات بينهم، واعتقال بعضهم.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: “في مواجهات باب العامود في القدس، أُصيب 7 أشخاص حتى اللحظة بالرصاص المطاطي، من بينهم إصابة بالرأس، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى”.

ولا تزال المواجهات مستمرة بين المقدسيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنيين في مدينة القدس المحتلة.