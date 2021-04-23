بـ قفطان أنيق.. روان بن حسين تبهر متابعيها فى إطلالة ساحرة

شاركت نجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



وظهرت روان حسين في الصورة بإطلالة انيقة مرتدية قفطان باللون البيج منقوش بالورود، ومكياج مميز وشعر باللون البني منسدل على الأكتاف.



طرحت الكويتية روان بن حسين مؤخراً أول فيديو كليب غنائى لها بعنوان "كان يا ما كان" عبر قناتها على موقع اليوتيوب.



أغنية روان بن حسين، من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، أمّا الكليب فهو تحت إشراف المخرج ريشا سركيس وتوزيع شركة وتري.



يذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت كثيرا من الشهرة في عمر صغير.