عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غرق زورق يحمل على متنه 130 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

غرق زورق على متنه 130 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا.. والعثور على 10 جثث

صدى البلد

أعلنت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية، الخميس، أنها رصدت قبالة السواحل الليبية حوالي 10 جثث طافية في المياه بجانب زورق مطاطي انقلب رأساً على عقب وكان على متنه 130 مهاجراً.

وقالت المنظمة الإغاثية الأوروبية إنها تلقت الثلاثاء بلاغاً من "آلارم فون"، الهيئة التطوعية التي تدير "خطاً ساخناً" لعمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، بشأن مهاجرين يعانون من مصاعب ووجود 3 قوارب في المياه الدولية قبالة ليبيا.

وأوضحت أنه على الإثر توجهت سفينة الإنقاذ التابعة لها "أوشن فايكينج" بالإضافة إلى سفينتي شحن أخريين إلى المنطقة وسط طقس عاصف وصل فيه ارتفاع الموج إلى ستة أمتار.

وفي البدء تمكنت إحدى سفينتي الشحن من رصد 3 جثث قبل أن تعثر وكالة فرونتكس الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي على حطام الزورق المطاطي.

وقالت لويرزا ألبيرا منسقة البحث والإنقاذ على متن "أوشن فايكينج" في بيان إنه "منذ وصولنا إلى مكان الحادث اليوم، لم نعثر على أي ناجين في حين تمكنا من رؤية ما لا يقل عن عشر جثث بالقرب من حطام الزورق".

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة قالتا الأسبوع الماضي إن 41 شخصاً على الأقل، من بينهم طفل، لقوا حتفهم قبالة السواحل التونسية بعد غرق قارب كان على متنه مهاجرون أفارقة يحاولون الوصول إلى أوروبا.

ومنذ مطلع العام لقي أكثر من 450 مهاجراً مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، وقد كان معظمهم يحاول الوصول إلى أوروبا انطلاقاً من السواحل التونسية والليبية.

وفي 2020، لقي أكثر من 1200 مهاجر مصرعهم في البحر المتوسط، غالبيتهم على هذا المسار، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

 

 

ليبيا هجرة غير شرعية الهجرة غير الشرعية سواحل ليبيا اوروبا إفريقيا السواحل الليبية

موضوعات متعلقة

بينهم مصريون .. فقدان أكثر من 60 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا بعد اندلاع النيران في قاربهم

إنقاذ 117 مهاجرا بالبحر المتوسط في عمليتين منفصلتين قبالة سواحل ليبيا

ترشيحاتنا

نائب رئيس الزمالك يزف بشري ساره لـ فريق اليد عقب التتويج بدوري المحترفين

وزنها نصف طن.. اكتشاف قنبلة الحرب العالمية الثانية وإبطال مفعولها في ألمانيا

بسبب كورونا.. كندا تعلق الرحلات الجوية مع الهند وباكستان

التصعيد لأعلى المستويات.. نائب رئيس الزمالك يكشف عن رسالته للاعبي الفريق وموقف النادي من أزمة فريق 99

كيف مات النبي.. ومكان وطريقة دفنه

غرق زورق على متنه 130 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا.. والعثور على 10 جثث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

مع اقتراب موعد الملء الثاني.. تحركات مصرية سودانية لحل أزمة سد النهضة

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

محدش يشتري شقق هنا.. تحذير عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ