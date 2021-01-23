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أخبار العالم

إنقاذ 117 مهاجرا بالبحر المتوسط في عمليتين منفصلتين قبالة سواحل ليبيا

السبت 23/يناير/2021 - 11:34 ص
صدى البلد
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ا ش ا
قال مسعود إبراهيم الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية، اليوم السبت إن عناصر البحرية أنقذوا 117 مهاجرا في عمليتين منفصلتين قبالة السواحل الليبية.

وقال إبراهيم، في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، "إن طاقم في البحرية نفذ عملية إنقاذ بالساحل الغربي يوم الجمعة وتم إنقاذ 81 مهاجرا، وجرت عملية إنقاذ أخرى يوم الخميس شمال غرب مدينة الخمس وتم إنقاذ 36 مهاجرا"، مضيفا أن المهاجرين نقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية ومن ثم إلى مقر شرطة الهجرة، وتمت إحالتهم إلى مركز التجميع والعودة في العاصمة الليبية .

و كانت الأمم المتحدة، أعلنت، الثلاثاء الماضي، غرق زورق مهاجرين قبالة شواطئ ليبيا راح ضحيته 43 شخصا على الأقل.

وفي بيان مشترك أعربت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة عن "حزنها العميق" لحادث الغرق وهو الأول عام 2021.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة واللجنة الدولية للإغاثة شريكة المفوضية العليا للاجئين على الأرض، قام خفر سواحل زوارة بليبيا بإنقاذ 10 أشخاص. وقدمت الأمم المتحدة وشركاؤها مساعدة عاجلة لهؤلاء منها المأكل والمشرب.

وكان الزورق أبحر فجر الثلاثاء من مدينة الزاوية على بعد 50 كلم غرب طرابلس. وبحسب الأمم المتحدة قد يكون محرك الزورق تعطل بعد ساعات على الإبحار وغرق بسبب أحوال الطقس.
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