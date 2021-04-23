الأردن.. موجة حارة وأجواء غير مستقرة تضرب المملكة بداية من اليوم

تتأثر المملكة الأردنية اليوم الجمعة، بكُتلة هوائية حارة جديدة،مترافقة ببعض الأحوال الجوية غير المُستقرة، حيث يطرأ نهارًا، ارتفاع ملموس في درجات الحرارة، وتعود لتُصبح أعلى من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي ما بين 8 و10 درجات مئوية، حسب موقع طقس العرب.



وأفاد الموقع بأن الطقس يكون ربيعياً دافئاً في أغلب المناطق، ومائلاً للحرارة في أوقات الظهيرة والعصر، بينما يكون الطقس حاراً بوجهٍ عام في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.



وفيما تكون الرياح خفيفة ومُتقلبة، تنشط مع بعض الزخات المطرية في جنوب وشرق المملكة، تكون بخليج العقبة شمالية نشطة السرعة.



في حين تعود درجات الحرارة، ليلًا، للارتفاع من جديد إلى مُستويات صيفية، ويصبح الطقس مُعتدلاً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، مع ظهور بعض السحب المُتوسطة والعالية.



أما يوم غد السبت، فيزداد تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة، إذ يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، نهارًا، وتُصبح أعلى من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من بأكثر من 10 درجات مئوية.