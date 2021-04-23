فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

ما زالت رحلة فيروس كورونا تحير العلماء والأبحاث بغموضه خصوصا أن معظم من يصابون بـ كورونا يعتقدون أن رحلتهم مع المرض سوف تنتهي بمجرد أن تتحول مسحتهم لـ سلبية.



وأكد الباحثون أنه على الرغم من أن "كوفيد-19" فيروس تنفسي في الأساس إلا أنه يمكن أن يؤثر على كل جهاز وعضو في الجسم تقريبًا.



وقال باحثون بريطانيون إن مرضى فيروس كورونا من صغار السن يمكن أن يتعرضوا إلى تلف في أعضاء عدة من أجسامهم على المدى الطويل، وذلك بعد أن تبين ظهور هذا التلف بعد أربعة أشهر من الإصابة.

