محافظة القاهرة: بدء إزالة ٣٠ عقارا بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحى مصر القديمة

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بدء أعمال الإزالة بمنطقة بطن البقرة التابعة لحى مصرالقديمة..مشيرة إلى أنه تم إزالة ٣٠ عقارا وتسكين ٣٢ أسرة بحى الأسمرات فى الحال و٢١ عند ذويهم .



وحرصت نائب المحافظ على التواجد بموقع الازالة لمتابعة الاعمال والوقوف على كل ما يطرأ وتذليل أى عقبات فور حدوثها بحضور اللواء ابراهيم عوض سكرتير مساعد محافظة القاهرة و خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة وبالتعاون مع قوات الشرطة وبتواجد من الإدارات المعنية والتنفيذية بالمنطقة الجنوبية وحى مصر القديمة .



وأشارت عبدالمنعم إلى أن أعمال الإزالة تتم طبقا للتعليمات المشددة بضرورة تنفيذ أعمال الإزالة بشكل آمن والتسكين الفوري للمواطنين وإتمام جميع الأعمال بشكل آمن حفاظا على حياة وسلامة سكان المنطقة.

يأتى ذلك استكمالا لخطة الدولة والقيادة السياسية والموضوعة تحت شعار " بناء الإنسان قبل المكان " بهدف الارتقاء بالمواطن المصرى بنقله من العشوائيات وخاصة العشوائيات الخطرة إلى مجتمع امن جديد تتوافر به كل الخدمات حتى تصبح مصر قريبا بلا عشوائيات تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

و يعد ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة من أهم الملفات على مدى عقود طويلة مضت، وقد حظي هذا الملف بإهتمام واسع من القيادة السياسية إذ تبنت الحكومة خطة للنهوض بالمناطق العشوائية ورفع مستواها بيئيا واجتماعيا واقتصاديا، حيث ان المناطق غير الامنة تضر بحياة الإنسان وصحته وماله.. وقد وفرت الدولة وحدات سكنية في مناطق مخططة عمرانيًا وتجهيز الوحدات بالأثاث والأجهزة ليتمتع مواطنى المناطق العشوائية بمشاريع سكنية حضارية مجهزة بكل الخدمات، مع الحرص على تحسين مستوى المعيشة .