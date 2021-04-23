هيئة الاستثمار :3 خطوات لتأسيس شركتك الكترونيا

كشفت تقرير صادر عن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ،عن إمكانية تأسيس شركتك عبر البوابة الالكترونية باستخدام خدمة التوقيع الإلكتروني الجديدة.



وحددت الهيئة 3 خطوات لتأسيس الشركة :



الأولى: قيام الشركة بالتسجيل وإنشاء حساب و مساحة العمل الخاصة بالشركة على البوابة الالكترونية هيئة الاستثمار و المناطق الحرة وسيتم مراجعة المستندات.



الثانية :دفع رسوم الخدمة باستخدام بطاقات الائتمان ثم توقيع المستندات الالكترونية.



الخطوة الثالثة والأخيرة ستقوم هيئة الاستثمار و المناطق الحرة بإرسال كافة مستندات الشركة على مساحة العمل الخاص بالشركة على البوابة الالكترونية.



وتتيح هيئة الاستثمار و المناطق الحرة عدة خدمات الكترونيا والتي تشمل استصدار عدم الالتباس، خدمات الجمعيات، خدمات تعديلات الشركات