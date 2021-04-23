لحل أزمة سد النهضة.. أمريكا تعين مبعوثًا خاصًا للقرن الإفريقي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، تعيين جيفري فيلتمان مبعوثا خاصا للقرن الأفريقي، من أجل التدخل في أزمة تيجراي في إثيوبيا، وقضية سد النهضة.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن مهمة المبعوث الجديد في القرن الإفريقي التوصل إلى حلول بشأن نزاع سد النهضة، وأزمة إقليم تيجراي، والتوتر بين السودان إثيوبيا.

وأضاف البيان أن المبعوث الجديد للقرن الأفريقي سيسعى لحل أزمات المنطقة بالحوار قبل أن تتحول لصراعات.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن قلقه من الصراع في تيغراي وتصاعد التوتر بين إثيوبيا والسودان والنزاع حول سد النهضة.

وشدد بلينكن على أهمية انخراط واشنطن على مستوى رفيع للتخفيف من مخاطر الصراعات في القرن الإفريقي.