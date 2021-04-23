بحب العضلات.. صافينار تكشف مواصفات فتى أحلامها.. فيديو

حلت الراقصة الأرمينية صافينار ضيفة على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، بموسمه الخامس، والذي تقدمه المخرجة "إيناس الدغيدي"، عبر فضائية "القاهرة والناس".

وكشفت "صافينار"، عن مواصفات فتى أحلامها، قائلة: "بحب العضلات بس مش أي عضلات، وبحب اللونين الأبيض والأسود".

وأضافت: "أنا عمري ما أتجوزت جوازة مصلحة، ولسه هتجوز مصلحة.. اتجوزت قبل كدا في شرم الشيخ بس مكنتش بحبه أوي بس كان حنين أوي، وتركت الرقص علشانه".

وتابعت: "لم نفهم بعص واكتشفت أنه خاني.. أنا ممكن اتخان عادي، وكل الرجالة اللي عرفتهم خانوني.. أنا هتجوز مصلحة مش هتجوز عن حب".