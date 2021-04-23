كل الرجالة اللي عرفتهم خانوني
صافينار: كل الرجالة اللي عرفتهم خانوني.. والجوازة الجاية هتبقى مصلحة.. فيديو
حلت الراقصة الأرمينية صافينار، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، بموسمه الخامس، والذي تقدمه المخرجة "إيناس الدغيدي"، عبر فضائية "القاهرة والناس".
وقالت "صافينار"،: "أنا عمري ما أتجوزت جوازه مصلحة، ولسه هتجوز مصلحة"، لافته: "اتجوزت قبل كدا في شرم الشيخ بس مكتبس بحبه أوي بس كان حنين أوي، وتركت الرقص علشانه".
وتابعت: "لم نفهم بعص واكتشفت أنه قبله كبير وخاني"، مضيفه: "أنا ممكن اتخان عادي، وكل الرجالة اللي عرفتهم خانوني، وأنا هتجوز مصلحة مش هتجوز عن حب".
وأضافت: "الرقص هو الذي عمل ثروتي، وليس الرجالة"، لافته: "اتجوزت مرتين فقط، بعد كدا اتخطبت 4 مرات، ومقدرش أعيش من غير راجل".