صوفينار: جسمي سبب شهرتي ولازم يبقى عندي إمكانيات.. فيديو

جسمي سبب شهرتي

حلت الراقصة الأرمينية صوفينار ضيفة على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، بموسمه الخامس، والذي تقدمه المخرجة "إيناس الدغيدي"، عبر فضائية "القاهرة والناس".



وكشفت "صوفينار"، عن سبب شهرتها في الرقص، قائله: "طبيعي أن جسمي يكون سبب شهرتي .. ولازم يبقى عندي إمكانيات".



وأضافت: "الإمكانيات بتفرق في كل حاجه"، لافته: "الرقص هو الذي كون ثروتي، وليس الرجالة"، لافته: "اتجوزت مرتين فقط، بعد كدا اتخطبت 4 مرات، ومقدرش أعيش من غير راجل".

وأشارت: "أنا عمري ما أتجوزت جوازة مصلحة، ولسه هتجوز مصلحة"، لافته: "اتجوزت قبل كدا في شرم الشيخ بس مكنتش بحبه أوي بس كان حنين أوي، وتركت الرقص علشانه".

وتابعت: "لم نفهم بعص واكتشفت أنه قبله كبير وخاني"، مضيفه: "أنا ممكن اتخان عادي، وكل الرجالة اللي عرفتهم خانوني، وأنا هتجوز مصلحة مش هتجوز عن حب".

