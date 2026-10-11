الرئاسة العراقية تدين الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في السعودية

أدانت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت الرئاسة العراقية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنها تدين الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين، مؤكدةً رفضها القاطع لكل الأعمال العدائية التي تستهدف أمن الدول واستقرارها وتهدد حياة المواطنين وسلامة المنشآت المدنية.

وشددت على أن استهداف المطارات المدنية يمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، وتصعيدًا من شأنه أن يزعزع الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والعمل على تجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.