قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بينهم 3 ألمان.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الشلالات بالفيوم
وزير خارجية باكستان: إستهداف المدنيين في السعودية تهديد خطير للسلم والأمن الإقليميين
سنة أولى قمة.. وجوه جديدة تظهر في مباراة الأهلي والزمالك.. تعرف على الأسماء
تزويد الطريق السياحي بعدد من الردارات المتحركة
أمين «البحوث الإسلامية»: الأزهر حريص على تقديم خطاب دعوي يناسب احتياجات الشباب
القمة 133.. بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري| شاهد
تفاصيل مكالمة تحفيزية من حسين لبيب لمعتمد جمال قبل القمة
المهلة تنتهي غدا.. شروط التقديم على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم
الإمارات تلغي رحلات جوية إلى السعودية حتى 14 أكتوبر
الديربي المجنون.. موعد مباراة الأهلي والزمالك الليلة والقنوات الناقلة
وايت نايتس تحضر لمفاجأة في المدرجات.. دخلة مزدوجة تزين الديربي أمام الأهلي
فرانس برس: دوي انفجار جديد في الرياض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئاسة العراقية تدين الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في السعودية

رئاسة الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية العراقية
أ ش أ

أدانت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت الرئاسة العراقية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنها تدين الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين، مؤكدةً رفضها القاطع لكل الأعمال العدائية التي تستهدف أمن الدول واستقرارها وتهدد حياة المواطنين وسلامة المنشآت المدنية.

وشددت على أن استهداف المطارات المدنية يمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، وتصعيدًا من شأنه أن يزعزع الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والعمل على تجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.

رئاسة الجمهورية العراقية مطار الملك خالد الدولي لعاصمة السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

ياسر إبراهيم

رغم تعافيه من الإصابة.. أحمد حسن يكشف سبب استبعاد ياسر إبراهيم من مباراة «القمة»

محمد عبدالناصر

الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام

صبري نخنوخ

محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين في قضية استعراض القوة والبلطجة.. اليوم

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

ترشيحاتنا

ميسي

66 هدفًا تفصل ميسي عن دخول نادي الــ 1000

غرفة ملابس الأهلي

جاهزية تامة في قلعة الأبطال.. كواليس غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك بساعات

العين الإماراتي

العين الإماراتي يصل إلى العراق لمواجهة القوة الجوية بدوري أبطال آسيا

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد