فرنسا تعتقل 3 أشخاص على خلفية طعن شرطية قرب باريس

اعتقلت الشرطة الفرنسية، الجمعة، 3 أشخاص على خلفية حادث طعن شرطية بالسلاح الأبيض قرب العاصمة باريس.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" نقلا عن مصدر قضائي أن الشرطة احتجزت 3 أفراد للتحقيق معهم في حادث هجوم بالسكين وقع داخل مخفر شرطة في مدينة رومبواييه جنوب باريس.

وقالت الوكالة إن المعتقلين مقربين من التونسي البالغ 36 عاما منفذ الهجوم الذي قتل برصاص الشرطة عقب طعن زميلتهم.

من جانبه، أمر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، بتشديد الإجراءات الأمنية في مراكز الشرطة ومكاتب الدرك في جميع أنحاء البلاد في أعقاب الهجوم على ضابطة شرطة في بلدة رامبوييه.

فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على تويتر "لن نتنازل عن شيء في المعركة ضد الإرهاب الإسلاموي".

وتابع ماكرون "ستيفاني كانت شرطية قُتلت في دائرة شرطة رامبوييه، على أراضي إيفلين التي سبق أن شهدت أحداثاً أليمة"، في إشارة إلى قطع رأس المدرّس صمويل باتي عام 2020 وقتل شرطيَين في يونيو 2016 في الإقليم نفسه من المنطقة الباريسية.