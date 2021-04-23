مسلسل نسل الاغراب الحلقة 11..غفران يرفض طلب عساف وصراع منتظر بين بكري وعساف

بدأت الحلقة 11 من مسلسل "نسل الأغراب" بمواجهة غفران الغريب لعساف الغريب في منزل فردوس عبد الحميد "نجاة" في وجود على الغريب "دياب".

وشهدت المواجهة؛ قيام عساف بتقديم عرض إلى غفران وهو أن يأتي بمي عمر "جليلة" وتختار بينهم؛ فإذا اختارته سيقوم غفران بتركها ويعيد عساف والدة غفران اليه.

أما في حالة رغبة جليلة في البقاء مع غفران؛ سيعيد عساف والدة غفران إليه وسيترك البلد ويمشي.

ولقى هذا العرض موافقة علي الغريب ونجاة؛ إلا أن غفران الغريب قرر رفض العرض؛ وهدد السقا انه سيجد والدته وحين يلاقيها سيقتله.

وشهدت الحلقة مقابلة حمزة "أحمد مالك" لـ ريم سامي؛ كما شهدت صراعا بين مي عمر ووالده بكري.

وانتهت الحلقة بحدث مثير، حيث تقوم نجلاء بدر؛ بإخبار عساف أن بكري يريد تغيير مكان والدة غفران الغريب.. لتنتهي الحلقة ويبدو أن الصراع سيشتعل في الحلقات المقبلة .





قصة مسلسل نسل الأغراب

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات، على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.