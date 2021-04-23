افتتاح موسم حصاد القمح بالقليوبية .. صور
افتتح الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلي جانب قيادات مختلفة من الإرشاد الزراعي بمحافظة القليوبية والقناطر الخيرية أمس الخميس موسم حصاد القمح.
ورصدت عدسة "صدى البلد" منظر سنابل القمح الخلابة، أثناء حصادها داخل أحد الحقول بمحافظة القليوبية، في مشهد خلاب يملؤه النظام من قبل المزارعين اثناء حصاد محصول القمح من الأراضي الزراعية، بواسطة الآلات المتحركة.
وتعاون المزارعون في حصاد محصول القمح لهذا العام عن طريق الآلات التي تحصد القمح، وتحزمها في مجموعات متساوية الأحجام، وتم تحديد الأرضي الزراعية بطرق حديثة مثل الليزر والمصاطب، من أجل ارشاد استهلاك المياه داخل الأراضي الزراعية.
وتحدث الدكتور عباس الشناوي الي عدسة "صدي البلد"، قائلًا إن محصول القمح لهذا العام محصول مبشر للخير، ويوجد هدف استراتيجي للدولة المصرية وهو التوسع في زيادة أراضي زراعة القمح والتوسع في المحصول وانتاجه.
وأكمل عباس الشناوي أنه تم زرع 3.4 مليون فدان من محصول القمح، وبدأ اليوم موسم الحصاد للمحصول، كما يوجد ملف ترشيد استهلاك المياه الذي يتم الاهتمام به من قبل وزارة الزراعة، وبالفعل تم ترشيد استهلاك المياه داخل أكثر من 30 فدان تم تنفيذهم تحت اشراف جهاز تحسين الزراعة.
جدير بالذكر، أنه قد أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء حصاد محصول القمح في الأراضي الصحراوية والوادي الجديد وفي بعض محافظات الدلتا والصعيد.
وقال وزير الزراعة، إن القمح يبشر بالخير هذا العام حيث كانت الظروف الجوية ملائمة لنمو المحصول وكذلك الجهود التي بذلتها وزارة الزراعة، بداية من اختيار التقاوي الجيدة والمناسبة لكل منطقة والزراعة في المواعيد المناسبة مع الالتزام بالسياسة الصنفية.
وأيضا إقامة الحقول الإرشادية في كل محافظات الجمهورية، بالإضافة جهود المزارعين والمتابعة المستمرة للمحصول من الإدارات والمعاهد البحثية المختصة وأيضا مكافحة الأمراض وتنفيذ الإرشادات والتوصيات الفنية الدورية الصادرة عن الوزارة وتوصيلها للمزارعين على أرض الواقع.