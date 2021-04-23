عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

افتتاح موسم حصاد القمح بالقليوبية .. صور

صدى البلد

افتتح الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي  إلي جانب قيادات مختلفة من الإرشاد الزراعي بمحافظة القليوبية والقناطر الخيرية أمس الخميس موسم حصاد القمح.

 

ورصدت عدسة "صدى البلد" منظر سنابل القمح الخلابة، أثناء حصادها داخل أحد الحقول بمحافظة القليوبية، في مشهد خلاب يملؤه النظام من قبل المزارعين اثناء حصاد محصول القمح من الأراضي الزراعية، بواسطة الآلات المتحركة.

 

وتعاون المزارعون في حصاد محصول القمح لهذا العام عن طريق الآلات التي تحصد القمح، وتحزمها في مجموعات متساوية الأحجام، وتم تحديد الأرضي الزراعية بطرق حديثة مثل الليزر والمصاطب، من أجل ارشاد استهلاك المياه داخل الأراضي الزراعية.

 

وتحدث الدكتور عباس الشناوي الي عدسة "صدي البلد"، قائلًا إن محصول القمح لهذا العام محصول مبشر للخير، ويوجد هدف استراتيجي للدولة المصرية وهو التوسع في زيادة أراضي زراعة القمح والتوسع في المحصول وانتاجه.

 

وأكمل عباس الشناوي أنه تم زرع 3.4 مليون فدان من محصول القمح، وبدأ اليوم موسم الحصاد للمحصول، كما يوجد ملف ترشيد استهلاك المياه الذي يتم الاهتمام به من قبل وزارة الزراعة، وبالفعل تم ترشيد استهلاك المياه داخل أكثر من 30 فدان تم تنفيذهم تحت اشراف جهاز تحسين الزراعة.

 

جدير بالذكر، أنه قد أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء حصاد محصول القمح في الأراضي الصحراوية والوادي الجديد وفي بعض محافظات الدلتا والصعيد.

 

وقال وزير الزراعة، إن القمح يبشر بالخير هذا العام حيث كانت الظروف الجوية ملائمة لنمو المحصول  وكذلك الجهود التي بذلتها وزارة الزراعة، بداية من اختيار التقاوي الجيدة والمناسبة لكل منطقة والزراعة في المواعيد المناسبة مع الالتزام بالسياسة الصنفية.

 

وأيضا إقامة الحقول الإرشادية في كل محافظات الجمهورية، بالإضافة جهود المزارعين والمتابعة المستمرة للمحصول من الإدارات والمعاهد البحثية المختصة وأيضا مكافحة الأمراض وتنفيذ الإرشادات والتوصيات الفنية الدورية الصادرة عن الوزارة وتوصيلها للمزارعين على أرض الواقع.

 

 

1b2474a3-fd38-4d43-a369-a4da85e372b4 (1)
1b2474a3-fd38-4d43-a369-a4da85e372b4 (1)
1b2474a3-fd38-4d43-a369-a4da85e372b4 (2)
1b2474a3-fd38-4d43-a369-a4da85e372b4 (2)
1b2474a3-fd38-4d43-a369-a4da85e372b4
1b2474a3-fd38-4d43-a369-a4da85e372b4
1e083371-3152-488d-8f66-0112e4040f94
1e083371-3152-488d-8f66-0112e4040f94
6bcd2b0e-fe42-47c3-9e2d-398bbe273e05
6bcd2b0e-fe42-47c3-9e2d-398bbe273e05
7c048ee8-8b7b-41b4-9b88-6ec804eb61c2
7c048ee8-8b7b-41b4-9b88-6ec804eb61c2
8a1894af-26a7-4577-9a37-463c5a55af21
8a1894af-26a7-4577-9a37-463c5a55af21
18c72ebe-43f4-46b4-8380-cd4291d322ae
18c72ebe-43f4-46b4-8380-cd4291d322ae
22a42ddf-1ac5-4055-9aed-2fc093769aa7
22a42ddf-1ac5-4055-9aed-2fc093769aa7
942b4e54-6601-460c-a03f-124e3d39322e (1)
942b4e54-6601-460c-a03f-124e3d39322e (1)
942b4e54-6601-460c-a03f-124e3d39322e
942b4e54-6601-460c-a03f-124e3d39322e
6552ebce-bb03-46cf-95e4-f4f07f68eb5b (1)
6552ebce-bb03-46cf-95e4-f4f07f68eb5b (1)
6552ebce-bb03-46cf-95e4-f4f07f68eb5b (2)
6552ebce-bb03-46cf-95e4-f4f07f68eb5b (2)
6552ebce-bb03-46cf-95e4-f4f07f68eb5b
6552ebce-bb03-46cf-95e4-f4f07f68eb5b
97793dd5-64f9-489f-8e67-9044775bf5fa (1)
97793dd5-64f9-489f-8e67-9044775bf5fa (1)
97793dd5-64f9-489f-8e67-9044775bf5fa
97793dd5-64f9-489f-8e67-9044775bf5fa
a82158fe-9152-4691-8193-5e5350ebc66a
a82158fe-9152-4691-8193-5e5350ebc66a
b8c97c27-4730-4fb3-bccb-c2fa3d0180bd
b8c97c27-4730-4fb3-bccb-c2fa3d0180bd
b52adc52-5c33-4dbd-9669-f1464e204d7b (1)
b52adc52-5c33-4dbd-9669-f1464e204d7b (1)
b52adc52-5c33-4dbd-9669-f1464e204d7b
b52adc52-5c33-4dbd-9669-f1464e204d7b
bd49bb28-1b31-4808-a514-f549e306753d
bd49bb28-1b31-4808-a514-f549e306753d
c413017c-688d-472a-8802-92e5eb684e6a (1)
c413017c-688d-472a-8802-92e5eb684e6a (1)
c413017c-688d-472a-8802-92e5eb684e6a (2)
c413017c-688d-472a-8802-92e5eb684e6a (2)
c413017c-688d-472a-8802-92e5eb684e6a
c413017c-688d-472a-8802-92e5eb684e6a
d532d01a-60be-43a0-a071-e063d9d9b690 (1)
d532d01a-60be-43a0-a071-e063d9d9b690 (1)
d532d01a-60be-43a0-a071-e063d9d9b690
d532d01a-60be-43a0-a071-e063d9d9b690
e6991f9c-141f-471c-ac93-a759db98ff1b
e6991f9c-141f-471c-ac93-a759db98ff1b
ecde61cf-a2d6-4029-b217-af8b9df48baa
ecde61cf-a2d6-4029-b217-af8b9df48baa
fb29dcd8-4580-40d4-a735-db3ef32efca8
fb29dcd8-4580-40d4-a735-db3ef32efca8
fcffb32f-bc3a-46fb-b3b1-6e955c9db4b0 (1)
fcffb32f-bc3a-46fb-b3b1-6e955c9db4b0 (1)
fcffb32f-bc3a-46fb-b3b1-6e955c9db4b0
fcffb32f-bc3a-46fb-b3b1-6e955c9db4b0
افتتاح موسم حصاد القمح محافظة القليوبية عباس الشناوي سنابل القمح حصاد القمح

ترشيحاتنا

150 مليون يورو شرطا جزائيا| تفاصيل الكشف عن عقود بطولة دوري السوبر الأوروبي

انسحاب القوات التركية من ليبيا.. أول خلافات حكومة الدبيبة مع مجلس الدولة

الرئيس السيسي: مستعدون لمعاونة ليبيا كأشقاء وامتلاكنا بُعدا استراتيجيا على الاتجاه الغربي

إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية

ترتكب جرائم حرب.. بيان كويتي عاجل بشأن إسرائيل

لتطوير العلاقات الثنائية| السفير المصري في بوجمبورا يلتقي وزير الدفاع البوروندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتشوفوا دولة تانية| الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للمصريين.. فيديو

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

الرئيس السيسي: سترون مصر أخرى عند افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة

مصرع شاب طعنا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة

وفاة عصام مبارك شقيق الرئيس الراحل حسني مبارك

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

مليون جنيه مكافأة لمن يعثر على عبد الرحمن.. تفاصيل

دار الإفتاء: من أكل بعد الفجر ظانا عدم طلوعه صومه صحيح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ