افتتاح موسم حصاد القمح بالقليوبية .. صور

افتتح الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلي جانب قيادات مختلفة من الإرشاد الزراعي بمحافظة القليوبية والقناطر الخيرية أمس الخميس موسم حصاد القمح.

ورصدت عدسة "صدى البلد" منظر سنابل القمح الخلابة، أثناء حصادها داخل أحد الحقول بمحافظة القليوبية، في مشهد خلاب يملؤه النظام من قبل المزارعين اثناء حصاد محصول القمح من الأراضي الزراعية، بواسطة الآلات المتحركة.

وتعاون المزارعون في حصاد محصول القمح لهذا العام عن طريق الآلات التي تحصد القمح، وتحزمها في مجموعات متساوية الأحجام، وتم تحديد الأرضي الزراعية بطرق حديثة مثل الليزر والمصاطب، من أجل ارشاد استهلاك المياه داخل الأراضي الزراعية.

وتحدث الدكتور عباس الشناوي الي عدسة "صدي البلد"، قائلًا إن محصول القمح لهذا العام محصول مبشر للخير، ويوجد هدف استراتيجي للدولة المصرية وهو التوسع في زيادة أراضي زراعة القمح والتوسع في المحصول وانتاجه.

وأكمل عباس الشناوي أنه تم زرع 3.4 مليون فدان من محصول القمح، وبدأ اليوم موسم الحصاد للمحصول، كما يوجد ملف ترشيد استهلاك المياه الذي يتم الاهتمام به من قبل وزارة الزراعة، وبالفعل تم ترشيد استهلاك المياه داخل أكثر من 30 فدان تم تنفيذهم تحت اشراف جهاز تحسين الزراعة.

جدير بالذكر، أنه قد أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء حصاد محصول القمح في الأراضي الصحراوية والوادي الجديد وفي بعض محافظات الدلتا والصعيد.

وقال وزير الزراعة، إن القمح يبشر بالخير هذا العام حيث كانت الظروف الجوية ملائمة لنمو المحصول وكذلك الجهود التي بذلتها وزارة الزراعة، بداية من اختيار التقاوي الجيدة والمناسبة لكل منطقة والزراعة في المواعيد المناسبة مع الالتزام بالسياسة الصنفية.

وأيضا إقامة الحقول الإرشادية في كل محافظات الجمهورية، بالإضافة جهود المزارعين والمتابعة المستمرة للمحصول من الإدارات والمعاهد البحثية المختصة وأيضا مكافحة الأمراض وتنفيذ الإرشادات والتوصيات الفنية الدورية الصادرة عن الوزارة وتوصيلها للمزارعين على أرض الواقع.

1b2474a3-fd38-4d43-a369-a4da85e372b4 (1)

1b2474a3-fd38-4d43-a369-a4da85e372b4 (2)

1b2474a3-fd38-4d43-a369-a4da85e372b4

1e083371-3152-488d-8f66-0112e4040f94

6bcd2b0e-fe42-47c3-9e2d-398bbe273e05

7c048ee8-8b7b-41b4-9b88-6ec804eb61c2

8a1894af-26a7-4577-9a37-463c5a55af21

18c72ebe-43f4-46b4-8380-cd4291d322ae

22a42ddf-1ac5-4055-9aed-2fc093769aa7

942b4e54-6601-460c-a03f-124e3d39322e (1)

942b4e54-6601-460c-a03f-124e3d39322e

6552ebce-bb03-46cf-95e4-f4f07f68eb5b (1)

6552ebce-bb03-46cf-95e4-f4f07f68eb5b (2)

6552ebce-bb03-46cf-95e4-f4f07f68eb5b

97793dd5-64f9-489f-8e67-9044775bf5fa (1)

97793dd5-64f9-489f-8e67-9044775bf5fa

a82158fe-9152-4691-8193-5e5350ebc66a

b8c97c27-4730-4fb3-bccb-c2fa3d0180bd

b52adc52-5c33-4dbd-9669-f1464e204d7b (1)

b52adc52-5c33-4dbd-9669-f1464e204d7b

bd49bb28-1b31-4808-a514-f549e306753d

c413017c-688d-472a-8802-92e5eb684e6a (1)

c413017c-688d-472a-8802-92e5eb684e6a (2)

c413017c-688d-472a-8802-92e5eb684e6a

d532d01a-60be-43a0-a071-e063d9d9b690 (1)

d532d01a-60be-43a0-a071-e063d9d9b690

e6991f9c-141f-471c-ac93-a759db98ff1b

ecde61cf-a2d6-4029-b217-af8b9df48baa

fb29dcd8-4580-40d4-a735-db3ef32efca8

fcffb32f-bc3a-46fb-b3b1-6e955c9db4b0 (1)