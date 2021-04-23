قرعة كأس العرب 2021.. كل ما تريد معرفته عن البطولة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة، عن موعد قرعة كأس العرب 2021، والتي ستستضيفها قطر.

بطولة كأس العرب ستقام نهاية هذا العام، معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمشاركة 23 منتخبًا كما أعلن الفيفا في بيانه، عن موعد قرعة كأس العرب 2021.

وستقام بطولة كأس العرب في قطر من أجل الوقوف على استعداداتها لاستضافة بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث ستقام البطولة على 6 ملاعب من الملاعب المقرر لها احتضان مباريات المونديال.

موعد قرعة كأس العرب 2021

أما عن موعد قرعة كأس العرب 2021، فأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن القرعة ستقام في الثامنة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق السابع والعشرين من شهر إبريل الجاري بدار الأوبرا في الحي الثقافي كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن تُنقل مراسم القرعة عبر القناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم، بموقع "يوتيوب"، إضافة إلى قناة بي إن سبورتس الإخبارية.



المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب 2021

أما عن المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب 2021، فبحسب بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم، فأن البطولة ستشهد مشاركة 23 منتخبًا على رأسهم المنتخب المصري وهم: مصر والمملكة العربية السعودية وقطر والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس والإمارات واليمن.

موعد بطولة كأس العرب 2021

أما عن موعد بطولة كأس العرب، فتنطلق البطولة في الأول من شهر ديسمبر 2021 المقبل في 6 ملاعب، على أن تقام المباراة النهائية يوم 18 من الشهر ذاته تزامنًا مع الاحتفال بالعيد الوطني لقطر.

نظام بطولة كأس العرب 2021

بطولة كأس العرب 2021 ستقام بـ 23 منتخبًا، سيتم إعفاء أول 10 منتخبات في التصنيف الدولي للفيفا من المشاركة في الدور الأول، لينضم إليها 6 منتخبات متأهلة عن ذلك الدور، لتقام بطولة كأس العرب بعد ذلك بنظام دور المجموعات، حيث يتم وضع الـ 16 منتخبًا في 4 مجموعات، يتأهل أصحاب المراكز الأولى والثانية لدور ربع النهائي.

القنوات الناقلة لـ بطولة كأس العرب 2021

أما عن القنوات الناقلة لـ بطولة كأس العرب 2021، فمن المقرر أن تُنقل البطولة تليفزيونيًا على مجموعة بي إن سبورتس القطرية، في انتظار بيع حقوق بث البطولة لقنوات أخرى.