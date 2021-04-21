صافرة تحكيم مصرية في كأس العرب لكرة الصالات
اعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد العربي لكرة القدم اسماء الحكام المشاركين في بطولة كأس العرب المقبلة.
وتضمنت قائمة الثمانية حكام مشاركة مصرية للحكمين محمد حسن وطارق سامي في البطولة العربية لكأس العرب للصالات.
ويشارك 8 حكام من مختلف الدول العربية في إدارة مباريات بطولة كأس العرب لكرة الصالات والتي سوف تقام في المغرب بمدينة العيون.
جاءت قائمة الحكام الثمانية على النحو التالي:
1_ محمد حسن من مصر
2_ طارق سامي من مصر
3_الشارف الفزاني من ليبيا
4_ خالد هنيش من المغرب
5_مصطفي ركيك من المغرب
6_سعيد الحوض من المغرب
7_ ايمن كمون من تونس
8_نبيل قديش من تونس