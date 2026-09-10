باريس سان جيرمان يكتسح براتيسلافا بسداسية في أبطال أوروبا

اكتسح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، بسداسية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل سداسية باريس سان جيرمان كل من عثمان ديمبيلي (هدفين) وفيران توريس (هاتريك) وفابيان رويز في الدقائق 17، 23، 31، 47، 57، 88.

فيما جاء هدف براتيسلافا عن طريق سليمان كامارا في الدقيقة 59.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - زاباني- ويليان باتشو - نونو مينديز.

خط الوسط: فيتور فيريرا - درو فيرنانديز - روبن نيفيز.

خط الهجوم: أكليوش - ديزيريه دوي - فيران توريس.